Column Babette: Keihard afgestraft voor mijn losbandigheid

Mijn trainer Wouter heeft met koeienletters make it happen op de muur van zijn sportstudio laten schilderen. Ik lig op een matje ingewikkelde oefeningen te doen, en kijk uit op die letters. Die voor mijn ogen dansen, zoals eigenlijk alles voor mijn ogen danst nadat ik me heb ondergedompeld in het verjaardagsfeest van Willem-Alexander.

Misschien helpt het als ik thuis ook een boodschap op de muur schilder. Iets als overdaad schaadt of ‘s nachts een vrouw, overdag een vrouw. Wouter heeft aan mijn onverstandige gedrag in ieder geval geen enkele boodschap. De muziek gaat hard en hoppa: make it happen.

Waar ik vroeger vaak degene was die het licht uitdeed, word ik tegenwoordig keihard afgestraft voor mijn losbandigheid. Ik weet niet hoe anderen dit doen – ik werd toch echt weer omringd door vooral feestende 50-plussers –, maar mijn lichaam gaat met steeds grotere vormen in protest.

Natuurlijk, het is een bekend verhaal: de kater komt harder aan naarmate je ouder wordt. Wat weer alles te maken heeft met de spiermassa die afneemt en wordt vervangen door vet. Daarbij kunnen ook onze organen het minder goed aan alle giftige stoffen in alcohol af te breken. En dus weet ieder verstandig mens wat dit betekent: rustiger aan doen.

Maar niet alleen komt wijsheid met de jaren, ook de hang naar het grote genieten.

Als je de onderzoeken erop naslaat, blijkt dat het vooral ouderen zijn die zowel door de week als in het weekend de borreltijd nog koesteren. Babyboomers dus, die opgroeiden in een tijd dat drankgebruik normaal was en de sigaretten nog uitnodigend in een bakje op tafel stonden.

Toeval of niet, gisteren verscheen er ook op mijn Instagram een boodschap: ‘Hoe ouder je wordt, hoe liever je in de buurt bent van mensen die goed zijn voor je gezondheid en levenslust.’ Aha, dat is het dus. Ik word vooral omringd door gezellige mensen, die veel te goed zijn voor mijn levenslust.

