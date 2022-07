Dit mag nooit meer weg: platgeknuffelde Japie bracht altijd troost

Hoeveel platgeknuffelde pluche beren, apen en konijnen zouden er wel niet staan, zitten en hangen in Nederlandse huizen? Herinneringen aan de jeugd, met van die dunne nekjes waar de kinderhand het geliefde beest vasthield. De een gooit ’m tijdens de puberteit onbekommerd in de vuilnisbak, de ander moet er niet aan denken om afscheid te nemen van Moppie, Beer of Teigetje.

Dit is bijvoorbeeld Japie, eigendom van Erica Wis. Zoals Erica het zelf mooi omschrijft: „Japie begon zijn loopbaan in 1964 in mijn ledikantje. Door de jaren heen kwamen er vele knuffels bij, maar echte concurrentie werd de rest nooit.

Japie was ook de enige met een naam. Later met een eigen schoenendoosbedje. En een helaas spoorloos verdwenen truitje.”

Zoals alle knuffels bood Japie altijd een geduldig luisterend oor en veel troost. „Hij ging tot en met de basisschool altijd overal mee naar toe. Daarna bleef hij nog jaren mijn bed bewaken. Nu heeft hij een ereplekje op mijn hobbykamer.”

Japie zal nooit van Erica’s leven in de vuilcontainer verdwijnen. Integendeel: ze heeft zelfs ergens opgeschreven dat mocht ze ooit op latere leeftijd verward raken, Japie in haar buurt moet worden neergelegd.

„De typerende ouderwetse geur van Japies mohairwollen velletje zou dan best eens een heel kalmerende uitwerking op me kunnen hebben.”

