Buitengoed De Gaard in Heythuysen (Limburg) is het hotel van de week: hier ben je omringd door liefde

Alles aan Buitengoed de Gaard straalt liefde uit. Allereerst het logo in de vorm van een hart dat op handdoeken en badgerei voorbijkomt. De hartvormige aardbeientaart die vers in de koelkast staat, naast de geitenkaasjes die weer goed passen bij de pompoen die klaarligt voor de soep, het in picknickmand door Mélange gebrachte kakelverse ontbijt.

Maar het is vooral de liefde voor het vak die Anja Versteeg-Peters samen met haar man Bas al jarenlang heeft. Dat voel je: een geïnteresseerd berichtje via Instagram, de vraag welke geur zij in de warmgestookte hottub kan druppelen, of ik ’s ochtends mee wil de geitjes naar het weiland brengen.

Naast de luxe, witte Pipowagens is het meest in het oog springende verblijf van het landgoed het honderden jaren oude muziekkioskje. Door Anja liefkozend het vierseizoenenhuisje genoemd omdat het elk jaargetijde in al haar charme klaarstaat. Hoewel keihard bewijs ontbreekt, wordt dit gemetselde minikasteel het oudste muziekkioskje van Nederland genoemd, naar schatting 400 jaar oud. Al bijna een eeuw is zowel de monumentale heerboerderij als het bijbehorende landgoed in bezit van de familie.

Bekijk ook: Koukleumen in de camper

Twintig jaar geleden werd een stukje aan de kiosk gezet, maar het blijft even authentiek als klein en schattig. Zo is de grote slaapkamer in de nok, te bereiken met een gietijzeren (metalen) draaitrap en met authentieke balken aan het plafond. De tweede slaapkamer ligt net iets onder de woonkamer die met een fijne houtkachel kan worden verwarmd.

Zachte handdoeken liggen klaar voor na het dompelen in het oude bad op pootjes. Kaarsjes staan op elke tree van de oude trap, de ruiten gordijntjes hangen in de metalen beugels. In het huisje is alles aanwezig voor een volledig gebruik dat vanwege corona momenteel alleen per week kan worden gehuurd.

Ⓒ foto antoine bongers

Het vierseizoenenhuisje is ook favoriet bij muzikanten en musicalsterren, te beoordelen aan alle persoonlijke berichtjes op schilderijen in en om het huisje. Graag geziene gast is Willeke Alberti, die ook zong voor de bijeenkomst die hier werd georganiseerd om aandacht te vragen voor het Rett-syndroom waaraan de dochter des huizes lijdt.

Dat heeft ervoor gezorgd dat Anja het huisje en later de wagens is gaan verhuren. Zo kan zij thuis zijn voor haar dochter, maar ook voor haar gasten. Zo is de cirkel, of beter het hart, weer rond: ontstaan uit liefde en uitgevoerd met liefde. Met liefde verbleven wij in het sfeervolle minihuis, met warme hottub voor de deur en de houtkachel opgestookt.

In ’t kort

Interieur

Antiek en functioneel door elkaar, alle benodigdheden zijn aanwezig.

Locatie

Aan een doorgaande weg, maar afgesloten van pottenkijkers door de monumentale muur en ’s zomers door begroeiing.

Service

Anja ontfermt zich als een moederkloek indien nodig, inclusief vermaak voor de kleintjes op de geitenboerderij, maar weet ook precies wanneer er rust gewenst is.

Praktisch

Prijzen vanaf €575 (voor een week)

buitengoeddegaard.nl