Premium Het beste van De Telegraaf

Natuur in Nederland Zelf een nestkastje voor vogels in de tuin plaatsen? Hier moet je op letten

Door Katina Stavrianos Kopieer naar clipboard

Twee pimpelmeesjes hebben elkaar gevonden. Ⓒ foto Getty Images

Het broedseizoen staat voor de deur, maar een liefdesnestje vinden blijkt voor veel vogels steeds lastiger. Een nestkastje in je tuin of aan je huis ophangen is daarom een goed idee. Bovendien leuk; er zijn zelfs kastjes met wifi-camera’s te koop zodat je precies kunt volgen wat er binnen gebeurt.