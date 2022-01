Honden zouden verschillende talen kunnen onderscheiden

Althans, dat zeggen onderzoekers die er onlangs een studie naar hebben gedaan.

De Mexicaanse Laura V. Cuaya van de Eotvos Lorand Universiteit in Boedapest, die een paar jaar geleden met haar hond Kunkun naar Hongarije verhuisde, wilde graag weten of haar dier merkte dat hij in een nieuwe omgeving was waar een andere taal wordt gesproken.

Om dat te onderzoeken, lieten Cuaya en haar collega’s Kunkun en zeventien andere honden fragmenten horen uit het verhaal De kleine Prins. Het ging daarbij om fragmenten in het Spaans en Hongaars. Vervolgens analyseerden zij door middel van een scan hoe de hersenen van de honden reageerden.

Alle honden hadden eerder slechts één van de twee talen (Hongaars of Spaans) van hun baasjes gehoord, waardoor onderzoekers konden vergelijken hoe het brein van de hond reageerde bij het horen van een bekende en volledig onbekende taal.

Bij het vergelijken van de hersenactiviteit zagen onderzoekers verschillende activiteitspatronen in de zogenaamde secundaire auditieve cortex, het deel dat geluiden verwerkt, van de hersenen van honden wanneer zij een bekende en onbekende taal hoorden. Ook bleek: hoe ouder de honden waren, hoe beter hun hersenen onderscheid maakten tussen de twee talen.

