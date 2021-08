Premium Het beste van De Telegraaf

Per boot terug in de tijd in het Westland

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Met een paard wordt een fraaie, door vrijwilligers nagebouwde, trekschuit voortgetrokken. Ⓒ foto peter farla

Het Westland staat bekend om zijn glastuinbouw. De Glazen Stad, zoals de driehoek Monster-Delft-Maassluis ook wel heet, is een welvarende en innovatieve streek. Het gebied is een megapopulaire wandel-, fiets- en vaarroute geworden. We gaan er met de sloep doorheen.