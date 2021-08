Spijt: ’Die wijsneus won wéér de pool’

Premium Voetbal

PSV in flow naar Midden-Jutland

Met een gelukzalig gevoel stapten de spelers van PSV het vliegtuig in naar Denemarken. Voor een groot deel van de selectie was de winst van de Johan Cruijff Schaal de eerste tastbare prijs in hun loopbaan. Nu heeft de goudkoorts zich van de ploeg meester gemaakt. Want natuurlijk voelt het als goud a...