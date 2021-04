Eenvoudig smaakt vaak het best

Vaak komen ze vroeg in het seizoen nog van de verwarmde grond. Asperges van de koude grond moeten geduldig ‘wachten’ totdat Moeder Natuur bij een (bodem)temperatuur van 12 graden het startsein geeft voor de groeispurt. Eind april/begin mei zijn ze het mooist.

Het fijne van asperges is de eenvoud: met een Hollandaise, een stukje ham en zacht gekookt (of gepocheerd) eitje ben je er al! De ham wordt dikwijls vervangen door zalm, zelf hou ik wel van Hollandse garnalen. Wie opziet tegen het maken van de Hollandaise; een citroenbotersaus kan ook en past beter bij de kleine garnaaltjes; een vondst van Janneke Vreugdehil in de Bijbel van de Nederlandse keuken.

Rechtop

Leg de asperges in een grote pan of rechtop in een aspergepan, zet onder water en breng aan de kook. Laat 5 minuten zachtjes doorkoken. Zet het vuur uit en laat 10-15 minuten met het deksel erop doorgaren. Smelt de boter in een steelpan, voeg de garnalen, bieslook en naar smaak citroensap toe. Warm nog zo’n 20 seconden door en haal van het vuur. Laat de asperges uitlekken en leg op een schaal. Schenk de warme garnalenbotersaus erover, garneer met citroenrasp en serveer met gekookte aardappels.

Nodig voor 4 personen:

- 2 kilo asperges (geschild)

- 200 gr gezouten boter

- 300 gr Hollandse garnalen

- 3 el bieslook (geknipt)

- 1 citroen (sap en rasp)