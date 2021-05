’Lid van Facebook? Dan ben je dus officieel oud’

Of ik lid ben van Facebook. ’Ehh... ja!’ Mijn collega Marco stuurt via WhatsApp een smiley terug. En de vernietigende aanvulling: dan ben je dus officieel oud.

Voor ik kan tegenwerpen dat ik me hartstikke jong voel, verschijnt er een nieuwe tekst: ’En je drinkt cappuccino in plaats van een Matcha Latte, toch? Echt zó bejaard!’ Hij gaat nog even door: ’Maak je ook geluid als je gaat zitten, draag je comfortabele schoenen, zet je de muziek in de auto zachter als je inparkeert, gooi je zout op je eten voordat je een hap hebt genomen, eet je je vlees doorbakken, heb je een gas-BBQ en gebruik je graag het opgestoken duimpje tijdens WhatsApp? Vast wel, hè?’

Net als ik hem in plaats van het opgestoken duimpje een zekere vinger wil terugsturen, meldt hij dit niet zelf te verzinnen. In een onderzoek is Engeland aan 2000 jongeren gevraagd wanneer mensen in hun ogen oud zijn. Behalve dat ze daar een enorme mening over hebben, schromen ze ook niet om mensen in een hokje te duwen. Zo zou het not done zijn om een spijkerbroek te dragen als je boven de 51 bent en mensen vanaf begin veertig kunnen zich niet meer op de dansvloer vertonen. Aldus de millennials.

Ik hou niet van hokjes, evenmin van gezeur over ouder worden. Terwijl terugkijken wel weer leuk is! Zo kreeg mijn vriend niet geheel toevallig Het aanzien van 1963 voor zijn verjaardag. Behalve dat het boek naar 1963 ruikt, nemen ook de beelden je mee naar de tijd van Jackie Kennedy, Reinier Paping, Martin Luther King en Jacques Anquetil.

Ook ontving ik, via het zogenaamd bejaardenmedium Facebook, de video dit deed je als je een puber in de jaren 80 was. Drie vijftigers dansen en zingen over dingen die voor ons zo gewoon waren: topless zonnen, autorijden zonder gordel, schoudervullingen dragen, een strippenkaart met Labello insmeren, Dynasty kijken, stijldansen, tienertoeren en met je vriendje vanuit de telefooncel bellen.

Deze boomer kijkt ernaar, lacht met weemoed, haalt haar schouders op. Want dat heb ik toch maar mooi meegemaakt.

