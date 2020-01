Zorgen over nieuw virus

Koopmans is betrokken bij het het internationale onderzoek naar dit nieuwe coronavirus en sluit een besmetting ’hier en daar’ niet uit. „Ik voorzie echter geen epidemie.” Maar de reden dat er wel degelijk een kansje is dat mensen met het besmettelijke virus in Europa opduiken, is gelegen in het feit dat de grote Chinese stad Wuhan een internationale luchthaven heeft met rechtstreekse vluchten naar Londen, Parijs en Rome. Vanuit deze drie steden wordt regelmatig naar Schiphol gevlogen. Ook wordt er vanuit Wuhan direct gevlogen op Moskou, Dubai, Istanbul en New York.

Het virus is van dier op mens gegaan in Wuhan, waarschijnlijk op een lokale markt waar vis en levende dieren zijn verhandeld. Tientallen kooplui, lokale bezoekers van de markt en toeristen kregen daarna het virus onder de leden. De markt werd daarom gesloten begin januari. Koopmans: „Inmiddels zijn er echter twee reizigers met het coronavirus bekend die niet op die markt zijn geweest. Alleen dié markt sluiten helpt dus net; de autoriteiten moeten verder zoeken. Mogelijk zijn die dieren met het virus op meerdere markten geweest. Het is belangrijk om het daar ter plekke de kop in te drukken; dat lukt nog niet helemaal.”

Het virus lijkt op SARS, vertelt de hoogleraar virologie. „SARS sprong in 2003 vanuit vleermuizen over op de mens. Dat kan af en toe als mens en dier dichtbij elkaar leven. Bij SARS overleed 1 op de 10 personen die geïnfecteerd ermee raakte. De vraag bij een nieuw opduikend virus is altijd; als het van dier op mens gaat, gaat het vervolgens dan ook van mens op mens? Want dan zou het sneller zich kunnen verspreiden. Dat onderzoeken we nu. We weten nog niet precies hoe het wordt overgedragen, maar we weten in elk geval dat bij minstens één persoon het van mens op mens is geweest.”

Volgens de hoogleraar is er geen gerichte behandeling voor iemand die het virus onder de leden heeft. „Er zijn echter genoeg behandelingen voor longontstekingen. Mensen daar of die daar zijn geweest moeten alert zijn op kortademigheid, koorts en longklachten. Bij mensen die al wat anders onder de leden hebben of zwak zijn, kan het virus ernstiger uitwerken. Maar het ziektebeeld dat de Chinezen beschrijven is wel minder erg dan SARS. Er zijn nu testen ontwikkeld die het nieuwe virus opsporen; mensen die klachten hebben, kunnen zich melden bij de arts.”

De World Health Organisation geeft reizigers naar (Oost)China -evenals het ministerie van Buitenlandse zaken- het advies om markten met levende dieren te vermijden en goede hygiëne in acht te nemen. „Was steeds goed de handen en raadpleeg onmiddellijk een arts bij koorts.”

ANVR-reisorganisaties die het Verre Oosten aanbieden, houden de vinger aan de pols en zullen hun rondreizen in China zo nodig aanpassen om uitbraakgebieden van het longvirus te mijden. Dat geldt ook voor andere landen, zoals Thailand en Japan. Voorlopig zijn er nog geen vakanties geannuleerd, omdat het gaat om een beperkt aantal ziektegevallen.

Het Nederlandse Calamiteitenfonds dekt het risico van infectieziekten volgens directeur Erik Jan Reuver niet. „Niemand kan in dat geval gerepatrieerd worden. Reizigers zijn dan aangewezen op hun reisverzekeringen en de alarmcentrales. Raadpleeg de actuele reisadviezen en reis. Ons fonds komt alleen in actie bij natuurrampen en molest, als vakanties afgebroken of omgeleid moeten worden.”

Cijfers/kader: Er zijn twee doden gevallen in China; een man van 69 en een man van 61 jaar. Ongeveer 60 mensen zijn besmet. Het coronavirus brak in december uit in de miljoenenstad Wuhan. Vorige week werd een Thaise vrouw in quarantaine geplaatst, nadat zij in Bangkok landde vanuit Wuhan. Daarna werd ook bij een andere Thaise vrouw van 74 jaar het virus vastgesteld. Twee dagen geleden werd bekend dat een dertigjarige man uit Japan is besmet. Hij zou inmiddels zijn hersteld en is uit het ziekenhuis ontslagen.