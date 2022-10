’We waren verlamd van ontzag en pracht’

Mooiste herinnering

„Mijn vrouw en ik zijn gecertificeerde reddingsduikers en organiseren ook duikexcursies. Tijdens een duik bij El Nido, vlak bij de prachtige Miniloc-eilanden, werden we ineens vergezeld door een school van zes walvishaaien, soms op maar een meter afstand, een half uur lang. Eenmaal uit het water waren we er emotioneel van.”

Vergeten

„In het vliegtuig naar Singapore heb ik eens mijn paspoort laten liggen. Ik kwam er bij de paspoortcontrole achter. Het vliegtuig was schoongemaakt en nieuwe passagiers waren al aan het boarden. Gelukkig kwam de piloot ’m na een half uur zelf brengen!”

Mooi vliegveld

„Op Singapore Changi Airport zijn de efficiency, de verbluffende architectuur en de winkel- en eetgelegenheden van wereldkwaliteit. Spa’s, een wilde kurkentrekkerglijbaan, bioscopen, tentoonstellingen,een vlindertuin: alles is er.”

Gadget

„Mijn Ocean Bottle, een thermosfles gemaakt van 11,9 kilo gerecycled plastic uit oceanen en riviersystemen.”

Onvergetelijk

„Met rangers en onderzoekers van het Sumatra Orang-oetan Conservatieprogramma zochten we verkoeling in een meer van het Mount Leuser national park. Een groep wilde olifanten dacht er hetzelfde over. Op dat moment waren we verlamd van ontzag en pracht, we konden niet beseffen wat er gebeurde.”

Altijd mee

„Mijn fotografie- en videoapparatuur. Ik vind het belangrijk om onze reizen en momenten vast te leggen.”

Ooit terug naar...

„Als kind reisde ik met mijn moeder en zusje een paar keer naar Canada om familie te bezoeken.

Het is een van de mooiste bestemmingen. De pure wildernis van British Columbia, Newfoundland, Manitoba en de Noordwestelijke Territorria zijn uniek en zo goed behouden.”

Favoriet

„Australië, Nieuw-Zeeland en de zuidelijke Stille Oceaan. Zo verschillend met elk eigen cultuur, tradities en pracht, met een ongekende reeks aan avontuur, sport, watersport en natuur en een unieke dierenwereld. Maar ook geweldige accommodaties op adembenemende locaties. Mijn favoriet is het Pretty Beach House in Bouddi National Park in Australië.”

