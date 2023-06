Dagrecept: Hartige smoothie met paprika en komkommer

Luise Vindahl en David Frenkiel lieten zich inspireren door een Spaanse gazpacho en verwerkten in deze smoothie paprika, komkommer en een klein beetje knoflook. Niet zo zeer voor de ochtend, maar wel een heel goed idee voor de lunch of als hartig tussendoortje in de namiddag.

Nodig voor 2-4 personen:

- 1 gele of groene paprika (zonder zaad en zaadlijsten)

- 2 stengels bleekselderij (met blaadjes)

- 10 cm komkommer

- 1 handje verse peterselie (inclusief steeltjes)

- 4 sprietjes verse bieslook

- ½ teen knoflook

- 1 rijpe avocado

- 1 el extra vergine olijfolie

- 1 el ciderazijn of balsamico

- snufje zeezout

- snufje zwarte peper

- snuf cayennepeper

Zo maak je hem: snijd de paprika, bleekselderij, komkommer, peterselie, bieslook en knoflook in grove stukken en doe ze in de blender, samen met het vruchtvlees van de avocado en de rest van de ingrediënten. Pureer op een hoge stand tot alles helemaal glad is en de consistentie van een soep heeft. Proef en `breng op smaak met extra olie, azijn, zout of peper. Schenk in twee middelgrote afsluitbare potjes of vier kleinere. Dien koud op met eventueel een schepje yoghurt erin, wat olie en bestrooi met peterselie en indien gewenst, een snufje cayennepeper.