Vliegsimulator laat alle uithoeken van de wereld zien

Dat feestje kwam er dus in het Amerikaanse Evergreen Aviation Museum, onder de vleugels van de imposante Spruce Goose.

Het grootste houten watervliegtuig ter wereld werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ontworpen en gebouwd in opdracht van de Amerikaanse overheid door de excentrieke miljardair en piloot Howard Hughes. Een soort Elon Musk van de vorige eeuw.

De Hughes H4-Hercules heeft een spanwijdte van 89 meter en een lengte van 67 meter en weegt maar liefst 136.100 kilo. Het vliegtuig, dat de bijnaam Spruce Goose kreeg vloog slechts één keer in 1947. De oorlog was voorbij en het straaltijdperk aangebroken.

Tijdens de rondtoer in de Spruce Goose mag je plaatsnemen in de cockpit. Later in het spel was de gelijkenis treffend. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Een kleine dertig jaar geleden kreeg het imposante vliegtuig een mooie plek in McMinnville, een piepklein dorpje in de staat Oregon.

Hoger niveau

Jorg Neumann, initiatiefnemer van de hernieuwde uitgave van Microsoft Flight Simulator in 2020, twijfelde geen moment toen hij de vraag kreeg om dit unieke toestel op te nemen in het spel: ,,Howard Hughes is de enige die het vliegtuig gevlogen heeft, nu kan iedereen dat. Dit vliegtuig is zo cool!"

De nieuwste versie van de simulator uitproberen op de Xbox of pc onder de vleugels van het houten megavliegtuig. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

In 1982 bracht Microsoft de eerste versie van het spel op de markt, maar gooide de handdoek in de ring in 2010. Het spel viel met de beschikbare technologie niet naar een hoger niveau te tillen.

Dat kon in 2020 wel. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt op basis van satellietbeelden (Bing Maps) de aarde gereconstrueerd en via de cloud (Azure) naar het spel gehaald. Ook zijn er steden dankzij 3D fotogrammetrie, waaronder Amsterdam, levensecht te zien.

Xbox

Tijdens de hands-on sessie in het museum speelde ik de sim voor het eerst in mijn leven op een Xbox. Een aangename kennismaking en een belangrijke stap voor het spel.

De game is nu toegankelijker geworden voor een groter publiek wat ook terug te zien is in de aantallen. Neumann: ,,Bij de introductie van de Xbox-versie zagen een verdubbleing van het aantal speler en toen XBox Everywhere (cloud) kwam nog eens een verdubbeling.”

Voorlopig is het eind van de komst van nieuwe vliegtuigen nog niet in zicht. Neumann liet weten dat er meer dan 300 cockpits gescand zijn en dat er dus nog veel meer materiaal is om vliegtuigen te maken. Tot nu toe zitten er 37 in het spel en die zijn compleet realistisch.

Het flightdeck van de Airbus A310-300. De eerste levensechte airliner in de game. Ⓒ Foto: Microsoft.

Ook het vlieggedrag is niet van echt te onderscheiden. Door gebruik te maken van Computational Fluid Dynamics (CFD) konden de softwaremakers exact de luchtstromen in kaart brengen.

Sébastien Wloch van spelbouwer Asobo Studio dat de simulator in opdracht van Microsoft maakt: ,,We introduceren nu zweefvliegtuigen en helikopters. Helikopter vliegen is moeilijk. Om dat goed te kunnen doen in het spel brachten we de airflow in beeld. Omdat het er zo gaaf uitziet hebben we dat beeld er in gelaten.."

De vraag hoe de toekomst eruit ziet, tovert een glimlach op het gezicht van Neumann: ,,Het lijkt ons cool terug te gaan in de tijd. We hebben data en de rekenkracht. Vliegen over het landschap uit het verleden, dat zou ik wel een uitdaging vinden. The sky is the limit.”

’Terugkijkend op de afgelopen twee jaar is Neumann een tevreden man. ,,Ik vond het spannend. We hebben in 2010 toch een hoop mensen in de steek gelaten door te stoppen. Het is onze taak het vertrouwen terug te winnen, door goed te luisteren naar sim-community”, aldus Neumann.

Over mooie graphics gesproken! Ⓒ Foto: Microsoft.

In de afgelopen periode heeft Microsoft in ieder geval bewezen op de goede weg te zijn. De performance is sterk verbeterd, de graphics worden steeds levensechter en de beloofde functionaliteiten druppelt langzaam binnen.