Keukentips: dé manier om bosui te snijden

Bosui snijden lijkt kinderspel. De lange wit-groene ui is favoriet bij de professionele chefs omdat je hem zo supersnel kunt snijden, mits je het goed doet. En daarbij is één ding het allerbelangrijkst: een vlijmscherp mes. Heb je dat niet, dan plet je de ui en het vruchtvlees waardoor je de vezels beschadigt. Hierdoor is de ui veel minder lang vers en bruikbaar. Let dus goed op dat je mes vlijmscherp is.

Kleven

Bosui kan erg kleverig worden als je hem niet goed snijdt. Naast een scherp mes, is het ook belangrijk dat je de bosui goed wast. Goed tussen de bladeren en van boven naar beneden.

Daarnaast is het aan te raden de ui eerst in de lengte door te snijden en eventjes kort droog te deppen. Zo gaat het minder snel kleven. Knijp je ui ook niet fijn wanneer je snijdt, maar gebruik drie vingers (in plaats van je hele hand) als ‘klauw’ voor het snijden.

Snijtechniek

Bij het snijden van een bosui kun je het beste de schuine snede-techniek gebruiken. Nadat je de ui goed hebt gewassen, snijd je de worteluiteinden van de ui. Hierna snijd je de bosui schuin in dunne plakjes door diagonaal door de stengel te snijden. Door schuin te snijden zorg je én voor gelijkmatige mooie plakjes, maar komen er ook minder kleverige sappen vrij.

Zorg er altijd voor dat je niet te hard duwt bij het snijden, maar laat je mes het werk doen. Hoe harder je duwt, des te meer jij de bosui plet en er een kleverige boel ontstaat. Daarnaast breek je de vezels en zal de smaak van de ui snel bitter worden.

Snijd ook altijd zo fijn als je kunt. Bosui is intens van smaak en grote stukken zul je nog weken blijven proeven.