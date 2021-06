Premium Binnenland

Reetjes gered van maaimachine: ’Ach wat lief, wat prachtig’

Het wordt een bloedbad als je niet oppast. Want juist als boeren willen maaien, zijn reekalfjes vaak nog zo jong dat ze stil blijven liggen. Vandaar dat een clubje vrijwilligers in de regio paraat staat om in het hoge gras te helpen zoeken. En dat is meestal hollen of stilstaan. Want juist als het t...