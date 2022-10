Waarom het oké is om geen hobby's te hebben

De ene persoon vindt het leuk om te schilderen, de ander om te mountainbiken en te tuinieren. Weer een ander gaat er in zijn vrije tijd graag opuit om te vogelen. Maar wat is jouw hobby? Het kan best zo zijn dat je je een beetje schaamt of je rot voelt als iemand vraagt wat jouw hobby’s zijn omdat je denkt dat je die niet echt hebt. Je zou ervoor kunnen kiezen om dan maar iets indrukwekkends te noemen zoals skydiven of bungeespringen, maar waarom zou je?

Bari Schwarz, een psychotherapeut uit New York, zegt tegen HuffPost dat het niet ongewoon is om een bepaalde druk te voelen als iemand wil weten wat onze hobby is. Maar een hobby is in feite niets meer en niets minder dan iets wat je graag doet in je vrije tijd, iets waar jíj plezier uithaalt. Dat hoeft dus helemaal niet iets indrukwekkends of productiefs te zijn, zegt Schwarz. „Vraag jezelf af wat jij leuk vindt om te doen en laat het label ’hobby’ los, dan zal het makkelijker zijn om die vraag te beantwoorden.”

Meg Gitlin, net als Bari Schwarz een psychotherapeut uit New York, denkt dat veel mensen een te traditioneel idee hebben van een hobby (zoals schilderen, tuinieren). „Veel mensen zijn tegenwoordig zo druk dat ze niet eens de tijd hebben om dingen te doen in hun vrije tijd die doorgaans als hobby worden gezien”, stelt zij. De meeste van die traditionele hobby’s kunnen wat dat betreft dan ook worden gezien als een voorrecht. Niet iedereen heeft immers de tijd en het geld om uren in de tuin bezig te zijn, danslessen te volgen of naar pianoles te gaan.

Druk

Waarom voelen veel mensen dan toch een bepaalde druk rondom hobby’s? Volgens Gitlin leven we in een samenleving waarin het gewoon wordt gevonden om mensen met elkaar te vergelijken. „Waardoor veel mensen zichzelf snel niet genoeg vinden of vinden dat ze van alles moeten.”

Therapeut Alfiee Noble vindt het zonde dat veel mensen zich meten aan anderen. „We moeten ons niet meten aan anderen en hun hobby’s. Het is wat mij betreft helemaal prima om geen hobby te hebben.”

Blijf je toch de druk voelen om een ’hobby’ te hebben? Schwarz adviseert om de kleine dingen te waarderen. Kijk je graag tv of vind je het fijn om een wandeling te maken met de hond? Prima toch! Schwarz: „Stop vooral met jezelf te vergelijken met anderen en realiseer je dat er heus wel dingen zijn waarvan je geniet. De hobby van de ene is de hobby van de ander niet. Het is vooral belangrijk dat je dingen doet die jou tot rust brengen.”