Ben (66) is gek op de kermis en bouwt zijn favoriete attracties in het klein na

Alligators met tape over bek en ogen gevonden: ’Zo wreed’

Een Amerikaans stel uit Florida is meerdere malen alligators tegengekomen waarvan de bek en ogen met ducttape is dichtgeplakt. Wie de dader weet aan te geven, kan rekenen op 1.500 dollar. „Dit is sadisme of anders pure incompetentie.”