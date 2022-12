Poffertjes voor in de magnetron getest: dit is onze top 4

Het idee dat je poffertjes in de magnetron verwarmt, zorgt misschien niet bij iedereen voor extra trek. Toch worden de zakken (met of zonder bijgevoegde poedersuiker en boter) bij veel supermarkten verkocht.

Wie die Hollandse poffertjes heeft uitgevonden, daarop is geen eenduidig antwoord op te geven. Eén theorie is dat de lekkernij uit Frankrijk komt.

Monniken in de buurt van Bordeaux zouden in 1795 na een veldslag noodgedwongen op boekweitmeel zijn overgegaan om hosties te bakken.

Dit viel zo bij kooplieden in de smaak dat dit deeggerecht tijdens de Franse Revolutie Nederland bereikte. De receptuur zou in ons land zijn veranderd.

Toch gaat niet iedereen hierin mee omdat poffertjes al daarvóór in ons land werden gegeten. Het meest voor de hand liggend is dat poffertjes per toeval zijn uitgevonden toen klodders deegbeslag per ongeluk in een hete pan vielen en vervolgens snel opzwollen. Hoe dan ook, de lekkernij is niet uit de Nederlandse cultuur weg te denken!

De fijnproevers op de redactie moesten even slikken toen zij ontdekten dat de poffertjes zonder suiker of boter moesten worden geproefd. Alles is immers lekker met vet en suiker...

De ’oud-Hollandse poffertjes’ van Aldi vielen als eerste af vanwege hun „vieze nasmaak”. Albert Heijn werd bekritiseerd om de „rubberachtige en plakkerige structuur”, maar haalde wel een voldoende. De voorverpakte poffertjes die er wel mee door konden, kwamen van Jan, Pan-Bake Holland, Jumbo en Albert Heijn.

1. Als beste uit de bus kwamen de poffertjes van Jan. „Mooi van kleur, luchtig van smaak en niet al te zoet.” „Lekker dik.” „Prima smaak.” Opvallend is dat deze poffertjes hun vorm in de verpakking hebben behouden omdat deze extra stevig is. €3,19 per 335 gr

2. Op een tweede plek vinden we poffertjes van Pan-Bake Holland (Dirk/Dekamarkt) terug. „Lekker zacht maar toch stevig. Prima zoetige smaak, lijkt net vers.” „Aan de dikke kant, daarom wat melig.” „Deze is wel oké, sponzig.” Anderen hadden het juist over een „homp deeg”. Het woord ’goor’ viel zelfs. €1,99 per 415 gr

3. De poffertjes van Jumbo moeten het met de derde plek doen. „Lekkere smaak, fris en puur.” „Prima voor een kinderfeestje.” Een enkeling vond dat de poffertjes „naar karton” smaakten. €2,67 per 450 gr

4. We sluiten de top vier van deze week af met de poffertjes van Albert Heijn. „Een beetje kleverig maar wel lekker.” „Licht zoet en niet te vettig. Prima.” €4,19 per 625 gr