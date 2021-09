Onderzoek: Door corona zijn we meer gaan barbecuen

Phlox Koopman

Mensen met een goed ontwikkelde neus is het vast al opgevallen: het lijkt alsof de typische barbecue-geur overal en non-stop te ruiken is. Dat kan kloppen, want ’dankzij’ corona haalden we de afgelopen tijd steeds vaker de ’que’ uit de schuur.

Een terrasje pakken of uit eten gaan was door de coronamaatregelen natuurlijk even geen optie, met als gevolg dat we met z’n allen vaker naar de barbecuetang grepen, zo blijkt uit onderzoek van The Butchery.

Getrouwde stellen gaven bijvoorbeeld aan dat ze nu in de coronatijd vaker de barbecue tevoorschijn halen, als gezellig alternatief voor een restaurant. Voor singles was dat niet anders: zo’n 16,3% van de vrijgezellen zegt vaker een gezellig BBQ-avondje te organiseren.

Want ja, het onderzoek dook in de relatie tussen barbecuen en de relatiestatus. Daaruit kwamen voor de hand liggende, maar ook opvallende conclusies. Een open deur, nog altijd in 2021: een forse 90,3% van de getrouwde mannen neemt bijvoorbeeld graag het voortouw als het gaat om barbecueën.

Vrouw vs man

Al winnen de vrouwen ook terrein op dit gebied: maar liefst 49,7% geeft aan controle te willen over de bbq. Bij de single dames ligt dat aantal op 18,5%.

Ook lijken de vrouwen experimenteler als het gaat om wat er dan boven het vuur komt te liggen. Geheel volgens verwachting geeft een grote meerderheid van de mannen (99%) de voorkeur aan een lekker stuk vlees. Voor vrouwen zijn vis (46,7%) en groentes (47,6%) ook welkom op de barbecue.

Toch lukt het de vrouwen steeds vaker om hun partners te overtuigen iets meer te experimenteren met de grill. Bijna de helft van de samenwonende koppels (48,9%) geeft namelijk de voorkeur aan een zogeheten Low & Slow BBQ, waarbij je het vlees langzaam grilt op een lage temperatuur en de vlammen even laat voor wat ze zijn.

62% van de getrouwde mannen zegt echter niets van ingewikkelde experimenten te moeten hebben. Zij houden het liever bij hun standaard techniek. Wel zo vertrouwd.