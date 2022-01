Dagrecept: Indische boerenkool met gehakt

Dan is er ook nog de online super Pieter Pot, waarbij je statiegeldpotten met allerlei producten krijgt bezorgd. Ik ben benieuwd of het mijn collega gaat lukken! Je kunt je afval ook beperken door verschillende gerechten van de zelfde basisingrediënten te maken, waardoor je minder vaak naar de super hoeft. In Lekker & Simpel, 1 keer kopen, 5 keer koken (Bertram + de Leeuw) laten Sofie Chanou en Jorrit van Daalen zien hoe dat kan. Schil de aardappels en snijd in stukken.

Kook ze 20 minuten samen met de boerenkool in een grote pan met water. Snipper de ui en knoflook, giet een scheutje olie in een pan en fruit de ui en knoflook 2 minuten. Voeg het gehakt toe en breng op smaak met een snufje zout en peper.

Bak het gehakt rul en voeg vervolgen de ketjap manis, nasi-kruiden, chilipoeder en nootmuskaat toe. Bak nog 2-3 minuten en draai dan het vuur uit. Stamp de aardappels met de boerenkool en wat kookvocht tot puree. Meng ten slotte het gehakt door de puree.

Nodig voor vier personen:

- 500 g kruimige aardappels

- 300 g boerenkool

- 1 ui

- 1 teen knoflook

- 2 tl nasi-kruiden

- 4tl chilipoeder

- 200 g gehakt

- 1,5 el ketjap manis

- halve tl nootmuskaat

- snufje zout en peper