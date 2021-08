De 5 best gewaardeerde verborgen parels in Amsterdam

De website Luxuryhotel.com heeft onderzocht welke grote steden in de wereld de meeste hidden gems heeft en hoe die worden beoordeeld. Daarbij is er gekeken naar reviews die mensen hebben achtergelaten op review-website Tripadvisor.

Londen (Engeland) blijkt de meeste onontdekte parels te hebben: maar liefst 419. De Bimber distilleerderij blijkt de best gewaardeerde verborgen plek in de stad. Manilla (Filipijnen) staat met 309 hidden gems met als topper het San Agustin Museum op een tweede plaats en Rome (228 verborgen parels) staat op plek nummer 3 met als populairste hidden gem de Basiliek Sint-Paulus buiten de Muren.

Amsterdam

Onze hoofdstad doet het niet slecht met een zesde plaats. Volgens de analyse telt Amsterdam 125 onontdekte parels. De populairste is Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder.

1. Museum Ons’ Lieve Heer Op Solder

Dit museum ligt verscholen in de Amsterdamse binnenstad en is na het Rijksmuseum het oudste museum van de stad. In een goed bewaard grachtenhuis uit de zeventiende eeuw kunnen bezoekers onder andere ervaren hoe katholieken hun religie beleden in het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Daarnaast heeft het museum jaarlijks een aantal exposities.

2. Begijnhof

Het fotogenieke Begijnhof is tegenwoordig en oase van rust midden in het centrum van Amsterdam. Rond 1150 besloot een groep vrome ongehuwde vrouwen die zieken verzorgden en onderwijs gaven, hier te wonen. In de loop der tijd zijn veel woningen verbouwd of vervagen, maar de houten gevel van het huis op nummer 34 is behouden gebleven.

3. Verzetsmuseum Amsterdam

In dit museum kunnen bezoekers van alles leren over het dagelijkse leven in de oorlogsjaren. Zo kun je in een decor van authentieke straten en huizen meer te weten komen over Jodenvervolging, collaboratie en verzet van 1940-45.

4. De Hallen Amsterdam

In De Hallen in het hippe Amsterdam Oud-West vind je gevestigd in de voormalige tramremise een cultureel centrum. De Hallen biedt onder meer onderdak aan een bioscoop, hotel, bibliotheek, creatieve winkeltjes en de Foodhallen: een indoor food market met uiteenlopende stands van (Amsterdamse) ondernemers.

5 . Portugese Synagoge

Dit gebouw uit 1675 was destijds de grootste synagoge ter wereld en staat symbool voor de religieuze tolerantie van Amsterdam in de 17e eeuw. In de bijgebouwen is de bibliotheek Ets Haim (Boom des Levens) gevestigd. De synagoge en de bibliotheek zijn tijdens de oorlog niet beschadigd geraakt.