3 x dit moet je weten over het schoonmaken van je keukenmessen

1. Met de hand

Regel nummer één: was je keukenmessen altijd met de hand. En ja, dat kost misschien wat inspanning, maar daar krijg je dan wel jaren kookplezier voor terug.

Zeker professionele keukenmessen kun je beter niet in de vaatwasser stoppen, omdat de combinatie van schurend wasmiddel, hitte en de nabijheid van de andere spullen in de vaatwasser ervoor kunnen zorgen dat je mes sneller bot wordt.

Houten handvatten zullen na verloop van tijd ook barsten. Bovendien kunnen scherpe messen het plastic in de vaatwasmachine aantasten, waardoor de binnenkant van je vaatwasmachine kan gaan roesten.

2. Veilig

Voor je eigen veiligheid is het belangrijk om niet te snel te werken. Neem de tijd om je messen schoon te maken en zorg ervoor dat de punt van het mes altijd de andere richting (en dus niet richting jou) op wijst.

Je zou het mes ook plat neer kunnen leggen, bijvoorbeeld op een snijplank. Op die manier kun je de messen makkelijk met een spons of doekje schoonmaken. Zolang je dit doet is de kans erg klein dat je jezelf in de vingers snijdt.

3. Vlekken

Hardnekkige vlekken op je keukenmes? Ga dan niet met man en macht staan schrobben, maar leg het mes even in een sopje van water en zeep zodat je de vlek(ken) makkelijker kunt verwijderen.

Hard schrobben vergroot de kans op ongelukken vergroot. Willen we niet!