Top 5: dit zijn ’s werelds populairste roadtrips

Zutobi, een internationaal platform voor rijopleidingen, heeft onderzocht naar welke roadtrips er het afgelopen jaar wereldwijd het meest gegoogeld is. Daaruit blijkt dat naar Big Sur in Amerika met meer dan 7.455.000 zoekopdrachten de meeste interesse is getoond. Ook onder Nederlanders blijkt deze route door Californië het populairst op internet.

1. Big Sur, Amerika

Big Sur Highway 1 is een mooie route langs de kustlijn van Californië. Op deze weg rijd je door een ruig natuurgebied en kun je talloze stops maken om te genieten van indrukwekkende watervallen, steile rotsen en verlaten stranden.

2. Route 66, Amerika

Met 6.400.000 zoekopdrachten staat de Route 66 op een tweede plaats in de top 5, volgens Zutobi. De Route 66 loopt van Santa Monica naar Chicago en heeft een totale lengte van 4000 kilometer. Via deze weg kom je onder andere vlak langs Las Vegas en de Grand Canyon. De route is vooral bekend geworden dankzij het nummer Route 66 van Bobby Troup uit de jaren 40.

3. Dolomieten, Italië

Prachtige bergmeren, hoge bergtoppen en mooie vergezichten. Een rit over de Dolonmietenweg in Noord-Italie tussen Bolzano en Cortina d’Ampezzo staat garant voor een roadtrip die je niet snel zult vergeten. Het afgelopen jaar is naar deze route meer dan 3,5 miljoen gegoogeld.

4. Salar de Uyuni, Bolivia

Met 2.580.000 jaarlijkse zoekopdrachten wereldwijd staat een rit over de Salar de Uyuni in de Andesgebergte, met een een oppervlakte van 10.582 vierkante kilometer de grootste zoutvlakte van de wereld, op de vierde plek in de top 5.

De enige manier om door deze enorme witte leegte te reizen is met de auto. Toeristen doen dat meestal in 4x4’s.

5. Gobiwoestijn, Mongolië

Naar een autorit door de Gobiwoestijn is op het internet wereldwijd 1.521.000 keer gezocht. De woestijn beslaat delen van Mongolië en China en is een van de dunst bevolkte delen van de planeet. Wie hier wil rijden moet zich daarom goed voorbereiden door genoeg brandstof en eten en drinken meet te nemen.