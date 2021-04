Voor de frikandellenfans: maak een roadtrip door Europa langs de beste snackspots

Corona maakt creatief en soms komen we op het internet dingen tegen waar we best om moet lachen. Neem nou deze uitgestippelde route voor een zogenaamde Frikandel-Vakantie die we jullie echt niet willen onthouden.

De route brengt je via België naar Oostenrijk, Hongarije en Kroatië en vervolgens naar Frankrijk, Spanje en Portugal. Via Frankrijk kom je weer terug naar Nederland. Waarschijnlijk een paar kilo zwaarder dan toen je vertrok, maar dat mag best na een vakantie.

Bekijk ook: Man wordt gecontroleerd en trakteert agenten daarna op frikandellen