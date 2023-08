Knuffelen is goed voor je: zo vaak zou je dat dagelijks moeten doen

Om een ander troost te bieden, als begroeting, of misschien wel gewoon zomaar omdat je er zin in hebt. Knuffelen is goed voor de gezondheid, zo liet een Amerikaans onderzoek uit 2013 al zien.

Knuffelen kan de bloeddruk en hartslag verlagen en het immuunsysteem versterken. Bovendien kan het ook mentaal positief voor je uitpakken: omhelzingen zouden namelijk goed zijn tegen een laag zelfbeeld en gevoelens van angst.

Maar hoe vaak moet je dat nou doen als je wil dat het echt een positieve invloed heeft op je gezondheid? Dat hangt uiteraard af van meerdere factoren, maar Virginia Satir, een inmiddels overleden Amerikaanse familietherapeute, stelde in 1995 al op basis van onderzoek dat we vier omhelzingen per dag nodig hebben om een (zware) depressie te voorkomen en acht om de mentale gezondheid goed te houden. Minstens twaalf keer knuffelen op een dag zou goed zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.

Huisdier

Heb je een partner, kinderen of goede vrienden die je dagelijks ziet, dan is het uiteraard makkelijker om vaak te knuffelen dan wanneer je alleen bent. Ben je alleen en heb je chronisch gebrek aan fysiek contact, dan kun je ook met je huisdier knuffelen als je die hebt. Een kat of hond aaien heeft namelijk een ontspannend effect vanwege het knuffelhormoon oxytocine dat dan vrijkomt. Daarnaast gaat bij mensen het cortisolniveau dat met stress samenhangt, omlaag.

