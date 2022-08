Dit zijn de voornaamste redenen waarom onze lezers met de trein op vakantie gaan

Reizigers zagen het voorheen vaak niet zitten om de trein naar hun vakantiebestemming te pakken, maar de het spoor is aan een opmars bezig. NS ziet dat aan de stijgende kaartverkoop en ook bij de Treinreiswinkel loopt het storm.

Onder onze lezers veel mensen die graag met de trein op vakantie gaan. Sacha Wolterbeek mailt dat ze in juni met haar moeder in het Zwarte Woud in Duitsland is geweest. „Een fijne manier van reizen omdat je veel van de omgeving ziet en je kunt lekker ontspannen. Bovendien veel duurzamer dan het vliegtuig.”

Matthijs Akkenaar schrijft dat hij binnenkort met zijn vrouw en twee kinderen met de trein naar Venetië vertrekt, J. van Leerdam trekt een hele maand door Duitsland en Esther Vewijs is met haar gezin op weg naar Zuid-Frankrijk.

Marit van Geest is samen met een vriendin vanuit de Italiaanse plaats Bologna op de weg terug naar Arnhem. Ze zijn in totaal zestien dagen weggeweest, onder meer naar Milaan en Napels. „Het leek ons een leuke en avontuurlijke manier van reizen. Veel zien, mooi uitzicht en bovenal redelijk veel vrijheid. Daarnaast was het de goedkoopste optie.”

Gemakkelijk

Binnenkort reis ik met mijn vrouw en mijn 94-jarige moeder naar Londen. Door de problemen op Schiphol en de leeftijd van mijn moeder gaan we nu met de trein. Vanaf Amsterdam CS ben je er in 4,5 uur. Lekker relaxed.

Frits van Noortwijk

Beter voor milieu

Aangezien de mogelijkheden steeds aantrekkelijker worden, gaan wij volgend jaar met de trein op vakantie naar Barcelona. Normaal gesproken nemen we het vliegtuig, maar wij willen de drukte op de vliegvelden niet meemaken. Ook het milieu speelt een rol.

A. de Fouw

Ontspannen

Onze hele vakantie bestaat dit jaar uit ontspannen treinreizen! Wij kozen voor een rondreis door Zwitserland. In één ruk met de ICE vanuit Nederland naar Basel. Geen files of tolwegen en vooral geen gedoe op vliegvelden.

Ton en Jeanette van Eijsden

Staking

De nachttrein, Thalys, ICE, de Italiaanse Frecciarossa: het was altijd goed toeven op het spoor, tot nu toe. Ik ervaar alleen maar diverse problemen. Daarom ga ik een jaartje in ’treinstraking’.. Volgend jaar zien we weer verder. Het kriebelt wel weer!

J.A Opbroek

Uitzicht

Ik ben net terug uit Noorwegen. Vanuit Heerlen ben ik met de trein afgereisd naar het meest noordelijke grote treinstation van Europa, Narvik. Ik kocht een Interrail Pas en zo kon ik vrij reizen. De eindeloze uitzichten en het voordeel dat je ook wat kunt lezen en werken, maken reizen met de trein zo fijn.

Astrid van Tienen

Bekijk ook: Met luxueuze trein denderend door indrukwekkend Zimbabwe