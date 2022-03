Premium Binnenland

Wolf bedreiging voor moeflons op Veluwe: ’Lammeren zijn als éénhapscrackers’

Wolven richten een slachting aan onder de pasgeboren lammeren van moeflons in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. „Dit brengt niet alleen het voortbestaan van deze bijzondere schapensoort in het Park in gevaar, maar ook ons natuurlijke beheer van stuifzanden en heischrale graslanden”, waarschuwt het ...