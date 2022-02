Column Babette: Ik ben vooral goed in smoesjes en opgeven

Mijn sporttrainer kan er de klok op gelijk zetten. Zodra hij over mijn buikspieroefeningen praat, zoek ik afleiding. In het groene vinkje, de Gooise matras, de inflatie of Poetin; het maakt me niet uit. Hij laat me doorkletsen, maar vooral ook doorzwoegen totdat ik geen pap meer kan zeggen.

Ik moet haast wel een interessant onderwerp voor de sportpsychologie zijn. Want als ik sport, ben ik altijd bezig met zaken die niet over sporten gaan. Daarnaast ben ik vooral heel goed in smoesjes, uitstellen, opgeven, afraffelen, lanterfanten en mezelf in de maling nemen.

Hoewel ik verder lekker in mijn vel zit, steek ik zeker niet strak in mijn vel. Dus sport ik enkele keren per week. Met mijn meedogenloze sportleraar of alleen. Vriendinnen zijn allang afgehaakt omdat samen sporten meestal in samen koffiedrinken uitmondt.

Maar ook voor solo sporten lijk ik ongeschikt. Dan gaat het vooral over strijd, of beter gezegd de psychologische oorlogsvoering, met mezelf. Zo ga ik de deur pas uit als er niets meer valt uit te stellen. Tijdens een rondje hardlopen wil ik standaard vroegtijdig omdraaien of stoppen. En beloof mezelf dan iets lekkers om de spirit erin te houden. Het is behelpen.

Dat moet anders. Daarom lees ik nu over onderwerpen als ren je zen, motivatie in daden omzetten, sporten en geestelijke gezondheid, gewoontes, zwakheden, wilskracht en verleidingen. Maar alle boeken en onderzoeken ten spijt, ik heb slechts één ding gelezen dat me wel triggert: het scorebord van mijn collega’s die via een app al hun bewegingen laten registreren en daarmee om digitale waardepunten strijden.

Mijn superfitte collega Arno zit in de kopploeg en duikt met regelmaat in de top drie op. Met voor zijn naam een groene pijl die omhoog wijst. Sinds ik me ook heb ingeschreven, kleurt mijn pijl dagelijks rood en wijst naar beneden. Dat is me te confronterend.

Dus Arno, maak je borst maar nat. Ik kom eraan.

