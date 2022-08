Wat volgens een microbioloog áltijd slim is om mee te nemen op vakantie

Naast je toilettas en misschien compressiezakken om meer te kunnen pakken, gooien veel mensen schoenen vaak los in de tas of koffer. En dat is eigenlijk helemaal niet zo’n wijs idee. Het is veel slimmer om je schoenen in een speciale schoenentas te doen.

Onder en op je schoenen zitten namelijk tal van bacteriën. Je loopt de hele dag op je schoenen en op straat zijn toch wel de nodige smerigheden te vinden. Die blijven onder je schoenen plakken en gaan vervolgens weer aan je kleren zitten.

Plastic zak

Je hoeft daar overigens niet direct een nieuwe schoenentas voor aan te schaffen, schrijft Huffington Post. Een plastic zak volstaat ook. Ook hangt de hoeveelheid gorigheid af van je schoenen, weet de krant. “Als de zool van je schoenen ribbels heeft, denk dan goed na over wat er wellicht onder te vinden is”, zegt microbioloog Philip M. Tierno tegen het medium.

Ook maakt de stad waar je woont uit. “Bijvoorbeeld of mensen vaak op straat spugen is een factor. Net als kots, urine en dierlijke en menselijke uitwerpselen. Er zijn nog veel meer factoren die kunnen bijdragen aan de hoeveelheid bacteriën.”

Ziekmakend

Uit onderzoek blijkt dat er miljoenen bacteriën aan je schoen kunnen blijven plakken, waaronder de E. coli-bacterie waar je flink ziek van kunt worden. Ook de binnenkant blijft niet ongedeerd. “Sommige mensen zweten meer en dragen de stafylokokken-bacterie bij zich. Die kan zich in je tas gaan verspreiden.”

Overigens is bij de meeste mensen het immuunsysteem sterk genoeg om te zorgen dat je niet (heel) ziek wordt wanneer je je schoenen los meeneemt. “Het risico is vrij laag”, zegt de microbioloog. Maar fris is het wel om je schoenen toch even afgesloten in je tas te leggen.