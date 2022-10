Dit mag nooit meer weg: knottekistje als symbool van liefde

Het is altijd weer een moment suprême tijdens het televisieprogramma ’Tussen Kunst en Kitsch’: de waardeschatting van het meegebrachte voorwerp. De onverholen teleurstelling op de gezichten van de eigenaren is vaak alleen al goud waard... Roel J. Mulder uit Bennebroek is een vaste kijker en ziet regelmatig zogenaamde ’knottekistjes’ voorbij komen.

Door expert Emiel Aardewerk worden deze zilveren kistjes vaak hoog getaxeerd. Ook Roel heeft een knottekistje, maar niet van zilver. „Mijn Friese pake Roel Jans Mulder werd in 1862 geboren in een boerengezin in Garijp en hij trouwde in 1895 met de jonge weduwe Antje Alles Venema. Het was daar bij adellijke families (maar ook bij families met aanzien) al in de 17e eeuw gebruikelijk dat door de bruidegom een zilveren 'knottekistje' met passende symbolen aan de aanstaande bruid werd gegeven als symbool van oprechte liefde. Ze waren veelal niet langer dan zo'n 10 cm.”

„Mijn pake was niet van adel en omdat het in die periode dat hij als boer moest starten ook min of meer crisistijd was, zat een duur zilveren kistje er niet in en werd het een houten kistje. Wel besneden met haar initialen en enkele huwelijkssymbolen. De afmetingen zijn ongeveer 30 x 18 cm, dus zeer geschikt om het trouwboekje en dergelijke in op te bergen,” vertelt Roel. „Als naamgenoot van deze pake is het kistje inmiddels in mijn bezit gekomen en zal het zeker in de familie blijven!”

