Duivels geluid uit mooi doosje

Toch ben ik weer terug bij af. Een echte radio. Zo eentje met draai- en drukknoppen en een simpele bediening en antenne, maar ook met een handige app en zelfs een afstandsbediening. Maar wat veel belangrijker is: superieur geluid.

Bij het internetmerk Teufel uit Berlijn tref je niet zo snel plastic aan, maar solide materialen en mede daardoor een schitterend geluid dat 360 graden rond de kamer wordt ingeslingerd. Van alle boxen, speakers die ik de revue heb zien passeren staat de 3sixty wel bovenaan de lijst.

De radio is al enige tijd op de markt. Het vorige model had nog geen app en Amazon Music, maar stak toen al boven het maaiveld uit. Aanvankelijk waren er nog wel klachten over het stevige basgeluid, maar een softwareupdate (dat kan nu eenmaal eenvoudig met al die online verbonden apparaten) was dat probleem snel verholpen. De vernieuwde 3sixty legt de lat weer een stuk hoger.

Bedienen

Installeren (koppelen aan je wifi) kan via de app of met de knoppen. Met de app kun je de radio volledig bedienen en ook eenvoudig voorkeurszenders vastleggen. Ben je niet zo van een app, dan gaat dat net zo eenvoudig via de knoppen aan de voorkant.

De 3sixty is ook in het wit verkrijgbaar. Ⓒ Foto: Teufel

De radio is voorzien van een klein en handig dimbaar scherm waarop de diverse bronnen te selecteren zijn. Duizenden radiostations zijn te bereiken via internet, DAB+ en FM-ontvangst. Daarnaast tover je net zo makkelijk muziek van Spotify, Amazon Music of vanaf een usb-stick of je eigen netwerk uit de 3sixty. Er is heeft een geheugen voor dertig radiozenders en een wekker met twee functies.

Ook kan de 3Sixty fungeren als powerbank en heeft een AUX-ingang voor een externe bron. Keuze zat dus en dan ook nog eens groot bedieningsgemak. App, afstandsbediening of gewoon ouderwets even opstaan.

Plus

Formidabel geluid. Handmatige en app-bediening comfortabel. Afstandbediening.

Min

Wel Amazon Alexa, geen Google Assistant.

Prijs

€ 299