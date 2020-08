Lodewijk Hoekstra beantwoordt uw tuinvragen: ’Hoe snoei ik met beleid?’

Wilma is net verhuisd en heeft nu een grote tuin met twee verwaarloosde dakplatanen. Zij wil graag weten of deze terug in model zijn te krijgen. Of is het beter om ze te laten groeien?

De bomen zijn aangeplant als zogenoemde dakboom waarvan de takken zijn geleid zodat de boom een natuurlijke parasol is en dieptewerking in de tuin geeft. Deze bomen nu niet snoeien resulteert in een onnatuurlijke groeivorm omdat de boom vanaf één punt uitloopt om vervolgens ook zeer groot te worden.

Winter

Een plataan, oftewel een esdoorn, kan wel 20 meter hoog worden en dat is vaak niet wenselijk. Snoeien in vorm kan nu wel, maar niet te rigoureus. De boom krijgt dan een grote klap. Je kunt beter tot de winter wachten en dan de uitlopers tot de dakvorm terugzetten.

Zelf heb ik mijn dakplatanen al een zomersnoei gegeven, maar wel met een mondkapje op. Er komt namelijk vervelend veel stof van de bladeren af waarvan je gaat hoesten.

Jacqueline uit Blaricum heeft een jaren 30-huis gekocht en wil de tuin graag renoveren. Zij wil weten hoe ze er een groene bloeiende tuin van kan maken die bij het huis past.

Het is inderdaad van belang om bij de stijl van huis te blijven. Dus geen grijs split of moderne strakke tegels, maar liever gebakken klinkers, grind en taxus of beukenhagen. Een grasveld past ook prima. Kleur kun je goed realiseren met bloeiende vaste planten en siergrassen.

Een tip is om in een goed ontwerp te investeren, dan weet je precies wat je gaat krijgen en wat de kosten zijn. Zelf een moodboard maken kan helpen bij die input.

Sinaasappel

De laatste vraag komt van Trees over haar sinaasappelboompje. Deze zat vol kleine vruchtjes, maar kreeg vervolgens last van luis die niet bleek te bestrijden. Daardoor moest het boompje worden gesnoeid.

Hoe kun je dit voorkomen?

Om eerlijk te zijn ben ik geen expert op dit gebied. Ik heb zelf twee citrusboompjes die nog helemaal niet hebben gebloeid noch vruchten hebben, dus ben ik op onderzoek gegaan.

Citrusboompjes blijken zeer gevoelig te zijn en nemen vaak te weinig voedingsstoffen op. Ze zijn warmteminnend en in Nederland is het te koud.

Daarnaast vereisen ze speciale grond en moet je goed uitkijken dat je niet te veel of te weinig water geeft; zwakke bomen zijn gevoelig voor plagen en ziektes. Succes ermee!