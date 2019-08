Recept van de dag: zelf schnitzel maken

Ook in Duitsland geweest? Ook nog verbaasd over de geweldige keuken daar? Echte schnitzel gegeten? Nog eens? Om te beginnen gebruik je voor echte schnitzel kalfsvlees. Het mag van mij ook kip zijn, maar zeker geen varkensvlees. Het gaat om de zachte malsheid van het vlees met die krokante omhulling als tegenstelling.

Vraag de slager of hij kalfsfricandeau voor je heeft. Zeg wat je gaat maken, dan wijst hij op zijn kant en klare schnitzels maar jij zegt dat je zelf een recept hebt. Dan maakt een goeie slager dat haarfijn voor je in orde, met paar klapjes van de platte bijl. Of je doet het thuis zelf. Ik heb een grote rubber hamer waar je stoeptegels mee recht kan leggen. Ideaal voor platte plakjes. En het hoeft allemaal niet zo idioot groot. Als de stukjes maar plat zijn.

Nodig voor 2 personen:

• 4 dunne Kalfsschnitzel van zo’n 100 gr per stuk

• 20 basilicumblaadjes

• 6 eetl vers paneermeel

• 2 eetl bloem

• 2 eieren, losgeklopt

• 100 gr geklaarde boter

• 1 citroen in wiggen

Bereiden:

Maak vers paneermeel uit oud witbrood. Snij het basilicumblad fijn en meng met het paneermeel. Haal het vlees door de bloem, dan door het los geklopte ei, dan door de paneer (zout hoeft niet, dat zit al in het brood). Bak in flink wat geklaarde boter mooi goudbruin. Serveer met citroen. En voor het vakantiegevoel, een grote Hefe-Weissen in het glas met of zonder alcohol.