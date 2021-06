Deze kastelen wíl je zien

Kleurexplosie

Met zijn geel, roze en blauw beschilderde muren en mix van vele verschillende bouwstijlen is Palacio da Pena in Portugal een van de meest opvallende en kleurrijke paleiskastelen van Europa. Het voormalige zomerpaleis van de Portugese koninklijke familie bevindt zich op een 480 meter hoge bergtop boven de stad Sintra, op zo’n veertig kilometer ten noorden van Lissabon. Ook het omliggende bosrijke park, dat in de 19e eeuw werd aangelegd wordt geroemd.

Imposant bouwwerk

Grootmeesters Paleis, Rhodos Ⓒ Getty Images

Het Grootmeesterspaleis van Rhodos is een van de meest in het oog springende bouwwerken op het Griekse eiland. Het werd in de 14e eeuw gebouwd in opdracht van de ridders van de Johannieterorde en is tegelijkertijd onderdeel van de middeleeuwse vestingwerken van Rhodos-stad.

Het paleis werd bewoond door de Grootmeester, maar na de Ottomaanse bezetting begin 16e eeuw werd het voornamelijk gebruikt als gevangenis. Aardbevingen en uiteindelijk een verwoestende explosie veranderden het imposante bouwwerk in een puinhoop.

Tegenwoordig is het paleis weer in volle glorie te bewonderen en doet het dienst als museum.

Wonderschoon

Kasteel Himeji, Japan Ⓒ Getty Images

Kasteel Himeji is een van de mooiste en meest indrukwekkende kastelen van Japan. De bouw ervan begon al in de 14e eeuw, maar zijn huidige vorm kreeg het in de 16e eeuw.

Het ’kasteel van de witte reiger’ is gebouwd op een bergtop en staat aangemerkt als UNESCO werelderfgoed.

Hoewel het bouwwerk in 1945 zwaar werd gebombardeerd en de omgeving zwaar gehavend werd, bleef het kasteel wonder boven wonder onbeschadigd.

Bijzonder is het doolhof dat buiten het kasteel werd gebouwd om vijanden op afstand te houden. In het voor- en najaar maken de bloeiende kersenbomen het plaatje nog mooier.

Boek als inspiratie

Slot Lichtenstein, Duitsland Ⓒ 123rf

Schloss Lichtenstein in de Zwabische Jura is nog geen 200 jaar oud. Het jongste kasteel van Duitsland werd in 1840 gebouwd en is geïnspireerd op de Duitse roman Lichtenstein van Willem Hauff uit 1926 die zich op zijn beurt weer liet inspireren door het middeleeuwse kasteel Alt-Lichtenstein waarvan de ruïnes een paar honderd meter verderop liggen. Het slot ligt op een steile rots van 817 meter hoog en is alleen bereikbaar via een brug. Eenmaal bij het kasteel word je getrakteerd op een waanzinnig uitzicht over de Echaz-vallei en het Schwäbische Alb-gebergte.

Het kasteel is in particulier bezit en daarom alleen met een rondleiding te bezichtigen. De binnenplaats is wel vrij toegankelijk.

Sprookjesachtig

Alcázar de Segovia, Spanje Ⓒ 123rf

Op een uurtje rijden van hoofdstad Madrid ligt het sprookjesachtige Alcázar de Segovia, een van de beroemdste kastelen van Spanje. Nu vind je in Spanje veel meer alcázars, want eigenlijk is dat niet meer dan het woord voor een Spaans kasteel. Maar dit imposante exemplaar in Segovia wordt alom geroemd.

Vooral de vorm van het middeleeuwse kasteelpaleis dat op een driehoekige berg werd gebouwd is opvallend: het lijkt op de boeg van een schip.

De bouw van het kasteel begon al in de 11e eeuw. Het onderging vele verbouwingen waarvan die in 15e eeuw het meest gezichtsbepalend waren. Door de jaren heen was het kasteel thuis van vele bekende (koninklijke) families, deed het dienst als fort tegen indringers en was het een staatsgevangenis. Tegenwoordig is het een museum en huist er het Militair Historisch Archief. Leuk weetje: het bouwwerk zou model hebben gestaan voor het kasteel in de Disney-animatiefilm Sneeuwwitje en de zeven dwergen uit 1937.