Nieuw leven voor Microsoft Flight Simulator

In 2009 liet Microsoft weten te stoppen met Microsoft Flight Simulator, echter tien jaar later maakte het bedrijf bekend dat er een nieuwe versie in de maak is. Een revolutionaire versie, waarbij gebruik is gemaakt van de meest moderne technieken.

Zo zijn er gedetailleerde landschappen, een levende continu veranderende wereld met live verkeer en weer en met dieren. Daarbij maakt Microsoft Flight Simulator gebruik van allerlei online bronnen. De vliegtuigen zijn daarnaast uitermate gedetailleerd en de cockpits zeer waarheidsgetrouw.

Niet van echt te onderscheiden. En alles is te bedienen als in de werkelijke cockpit. Ⓒ Foto: Microsoft

Flight Simulator 2020 is voor zowel beginnende als gevorderde piloot en levert een virtueel nagebootste wereld waarin alle aspecten van de luchtvaart zo realistisch mogelijk zijn.

Zo ziet de skyline van een grote stad eruit op de computer. Ⓒ Foto: Microsoft

Er komen drie edities op de markt die in prijs variëren van 70 tot 120 euro.