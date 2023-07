Lekker lezen: deze boeken wil je deze zomer gelezen hebben

Hevige strijd om familiekapitaal

Wat: roman

Uitgever: HarperCollins

De omslag met een jonge vrouw in een maagdelijk wit badpak, zonnend aan de rand van een zwembad, zegt het al: dit is de ideale vakantieroman. De cover belooft niets te veel, want De opportunist is een heerlijk luchtig, grappig, maar ook spannend en meeslepend verhaal over een steenrijke doch zieke pater familias, drie erfgenamen en een veel te jonge verloofde. Grote vraag is: wie gaat er straks met het familiekapitaal vandoor?

Hoewel de Canadese schrijfster Elyse Friedman geen thriller heeft afgeleverd, zit je vanaf de eerste bladzijde op het puntje van je stoel. Er vallen doden, er zijn voortdurend onverwachte plottwists; het verbaast niet dat Netflix al heeft aangekondigd met een verfilming te komen. Hoofdpersoon is de zeer innemende Alana Shropshire. Zij is de dochter van een rijke stinkerd, maar leeft als alleenstaande moeder met een slecht betaalde job in een armoedige flat. Als ze op een dag mail van haar broers krijgt die bang zijn dat de nieuwe en uitgekookte fiancee van hun pa er met hun centen vandoor gaat, reist ze naar de villa van haar vader. Aan haar de taak om een web van leugens en familiegeheimen te ontwarren.

Duistere kant eeuwige stad

Wat: verhalenbundel

Uitgever: Atlas Contact

Jhumpa Lahiri is een Indiaas-Amerikaanse schrijfster die internationaal bekendheid geniet dankzij onder meer Een tijdelijk ongemak, haar debuutbundel vol korte verhalen die met de Pulitzerprijs werd bekroond. Inmiddels woont en werkt de bekroonde auteur in Italië. Haar nieuwste bundel heet dan ook Romeinse verhalen.

Een perfect boek voor in de vakantiekoffer, voor wie elke avond voor het slapen gaan graag even kort leest. Lahiri neemt haar lezers mee naar een idyllisch gelegen vakantiehuis in de buurt van Rome of naar een knus wijkje in de eeuwige stad. Maar de aanvankelijk zo prettig ogende omgeving heeft in haar verhalen ook een minder prettige, soms zelfs duistere kant. De thema’s in dit boek zijn klassiek voor Lahiri: ontworteling, het gevoel van ontheemd zijn, zoeken naar een eigen identiteit en een veilig thuis.

Even mooi als pijnlijk is het verhaal De samenkomst waarin twee vriendinnen die elkaar lang niet hebben gezien, gaan lunchen in een buurtrestaurant. De een wordt hartelijk ontvangen, de ander omwille van haar donkere huidskleur met argusogen bekeken en op een goed moment zelfs onheus bejegend door de serveerster, maar ook door een kind dat in het restaurant speelt.

De Nederlandse Jack the Ripper

Wat: historische roman

Uitgever: Querido

Feiten en fictie buitelen over elkaar heen in deze intrigerende roman over de negentiende-eeuwse vrouwenmagneet Hendrik de Jong. Anno 1893 verdacht Scotland Yard deze Nederlander van de moord op diverse vrouwen. Hij zou mogelijk de beruchte Jack the Ripper kunnen zijn.

Historica en schrijver Steffie van den Oord die zich eerder voor haar boek De gebroeders B. in oude misdrijven en bendes verdiepte, dook in het wonderlijke leven van Hendrik de Jong. Deze man met de indringende, wit-blauwe ogen liet een spoor van tranen, drama en verdwenen dames achter in zowel Amsterdam als Gent, Londen en Boston, alvorens eenzaam in 1911 te sterven in een greppel in Sioux Falls, South Dakota.

Hij deed zich met succes voor als rijk en gedistingeerd, maar was in wezen een ordinaire dief, oplichter en vrouwenmoordenaar. Van den Oord geeft de vrouwen die zo onfortuinlijk waren om zijn pad te kruisen, een stem, zoals de Britse Sarah Ann Juett of de Vlaamse ’pastoorshoer’ Jeanne Pauwels. Ze probeert bloot te leggen waarin zijn charme en overduidelijke aantrekkingskracht schuilden. Als lezer krijg je het bij vlagen echt benauwd en zou je de dames willen toeschreeuwen: ’Pas op! Laat hem geen ring om je vinger schuiven.’