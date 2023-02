De heilzaamheid van de Sichuan-keuken

Wie in Nederland ’Chinees’ wil eten, kan vooral bij Chinees-Indische restaurants terecht. Ze serveren er de bekende gerechten als foeyonghai, tjaptjoi, babi pangang en kuluyuk (kip of varken in zoetzure saus). In China is de Sichuan-keuken (van in totaal acht ’hoofdkeukens’) echter de meest geserveerde. We gaan langs bij chef-kok Zhang Hu van restaurant Alexander in Leiden die al dertig jaar zijn gasten met Sichuan-gerechten verblijdt.

Zhang Hu: „Op deze plek zat destijds een typisch Chinees-Indisch restaurant, we hebben de kaart in de loop der jaren met kleine stapjes aangepast. Nu staan er overwegend Sichuan-gerechten op de kaart. ”

Belast

Sichuan is een provincie in het midden van China. „Een aaneenschakeling van bergen en valleien, de vier belangrijkste rivieren van China stromen er. Het klimaat is erg vochtig. Het lichaam van de inwoners wordt op allerlei manieren belast.”

„Daar hebben ze lang geleden iets op gevonden. Ten eerste door het gebruik van de Spaanse peper en de sichuanpeper. De Spaanse peper, door de Portugezen naar China gebracht, zorgt ervoor dat het lichaam warm wordt. De sichuanpeper maakt dat de bloedsomloop versnelt. Het is de gedroogde vrucht van een citrusplant. Die heeft dan ook een lichte citroensmaak en is niet pittig, maar zorgt voor een tintelend, verdovend effect op de tong.”

„Daarnaast bevat het water uit de bergen veel kalk. Daarom gebruikt men in Sichuan veel soorten oliën omdat dit helpt om kalk af te drijven”, vertelt Zhang Hu. „Te veel olie geeft weer een verzadigd gevoel, om de eetlust weer op te wekken benut men vaak rijstazijn in de gerechten terwijl men in de rest van China vooral sojasaus gebruikt.”

De Spaanse peper, sichuanpeper, oliën en rijstazijn liggen aan de basis van de Sichuan-keuken, maar er zijn nog veel meer smaakmakers. „Zoals korianderzaad, kardemom, steranijs, mandarijnenschil, kaneel, laurierblad, komijn, sesampasta, kruidnagel en Chinese vijfkruidenmix.”

De hoofdgerechten zijn meestal warm, de bijgerechten vaak koud. De koude gerechten eet men in Sichuan vooral tijdens de hete zomers. Zhang Hu: „Op tafel vind je een aantal koude gerechten: Chinese bergasperges in sjalot- en bosui-olie, kipreepjes in sichuanpeper-chilidressing, babychrysant in bieslookolie en mian-sichuan-noedels met sesampasta en gefermenteerde mosterdkool.”

Fris

De bijgerechtjes ogen kleurrijk, zitten vol smaak en de meeste zijn niet pittig, blijkt even later. Zhang Hu: „Op tafel in China staan meestal tien bijgerechten.” De bergasperges lijken een kruising van snijbonen en selderij, heerlijk fris. De malse kipreepjes zijn eerder kruidig en aromatisch dan heet. De babychrysant is fijngesneden bladgroente en doet denken aan bladselderij, maar dan iets milder, met een lekkere bite. De mian-sichuan-noedels geven een smaakexplosie, ondanks dat ze koud zijn!

Een van de warme hoofdgerechten is gewokte kip met gedroogde chili’s en sichuanpepers. Verder zitten er noten, vijfkruidenmix, gefermenteerde kleefrijst soja en azijn in. „De gedroogde chili’s eet je niet op”, lacht de chef-kok. „Het is de bedoeling dat je de nootjes met de kip combineert.” Een goede tip, want de kip krijgt een geweldige kick van de noten. Inderdaad pikant en ik krijg het warm, maar sta niet in brand. De pittigheid blijkt meer aromatisch dan loeiheet. Dit geldt eigenlijk voor de meeste gerechten, al is het ene pikanter dan het andere.

Boterzacht

Niet pittig, wel heerlijk zijn de varkenshaasreepjes met bosui en paprikareepjes, gewokt in een saus van sojasaus, azijn, witte wijn, sesamolie, met gebakken gember, knoflook en rode peper. Boterzacht en vol smaak!

Zhang Hu hoopt dat meer mensen de Sichuan-keuken gaan ontdekken. „Niet alleen lekker, maar je hebt ook baat bij de gebruikte kruiden en specerijen, net als de mensen in Sichuan.”