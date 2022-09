Dit mag nooit meer weg: Gekoesterd serviesje met bijzonder verhaal

Tegenwoordig puilen kasten in kinderkamers zowat uit van het speelgoed. Sterker nog, ook de woonkamer staat dikwijls vol kratten en tonnen vol autootjes en Lego. Ouders houden na de cadeauregen tijdens verjaardagen en Sinterklaas en/of Kerstmis vaak maar wat spulletjes apart om de kleine prins of prinses later in het jaar nog eens te verrassen.

Serviesje

Dat was net na de oorlog, we spreken 1947, wel even anders. Er was simpelweg weinig tot niets te krijgen en dat terwijl de kleine Marianne Boelhouwer, tegenwoordig Marianne Wiggers-Boelhouwer, dolgraag een serviesje wilde hebben. Ze vroeg het aan de Sint want de Goedheiligman zou er immers vast wél aan kunnen komen.

Hongerwinter

„Dat was natuurlijk een groot probleem voor mijn ouders die me graag een keer wilden verwennen. Ik was geboren in de hongerwinter in Den Haag en niet veel gewend. Mijn ouders bespraken het met de buurvrouw, mevrouw Duchatinier, en zij bleek gelukkig nog een serviesje te hebben liggen: haar zoon Jan had ermee gespeeld maar was er inmiddels te groot voor.”

Zo kreeg kleine Marianne op 5 december een prachtig ingepakt cadeau van de Sint. Ze was er dolblij mee. Later, toen het geloof in de Goedheiligman was verloren, kreeg ze van haar moeder het achterliggende verhaal te horen.

„Ik koester dit stukje nostalgie dat mooie herinneringen aan mijn jeugd oproept.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl