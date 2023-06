Dagrecept: Gnocchi met munt, room en en doperwten

Gnocchi zijn een soort knoedels/dumplings gemaakt van aardappel en meel. In dit recept van Georgina Fuggle uit 1 Groente in de Hoofdrol gebruiken we doperwten. Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet de ovenschaal licht in met boter. Breng een grote pan met water aan de kook.

Ga nu snel te werk. Strooi de gnocchi en doperwten in de pan. Breng het water weer aan de kook en laat 3 minuten zacht koken tot de gnocchi op het water dobberen. Giet direct af. Doe de gnocchi en doperwten terug in de pan en roer de knoflook en munt erdoor. Schep de crème fraîche erbij.

Schep alles goed door elkaar en breng op smaak met zwarte peper en een beetje zout. Schep alles in de ovenschaal, strijk de bovenkant glad, strooi de parmezaan erover en zet de schaal 20- 25 minuten in de oven tot de gnocchi iets bol staan. Serveer meteen.

Nodig voor 3-4 personen :

- klontje boter (om in

te vetten)

- 800 g gnocchi

- 300 g doperwten a

(uit de diepvries)

- 3 tenen knoflook (geperst)

- bosje munt, blaadjes

(fijngehakt)

- 300 g crème fraîche

- geraspte parmezaan

- zout en zwarte peper

- ovenschaal van 2 liter