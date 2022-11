Elke dag douchen, is dat eigenlijk nodig?

Professor Sally Bloomfield, verbonden aan de onderzoeksuniversiteit London School of Hygiene and Tropical Medicine, zegt tegen BBC dat een ochtenddouche eigenlijk helemaal niet zo slim is. Het kan er namelijk voor zorgen dat het natuurlijke beschermlaagje op je huid beschadigd raakt. En dat kan dan weer zorgen voor een droge huid.

Volgens Bloomfield nemen veel mensen elke dag een douche omdat ze denken dat dat zo hoort of omdat ze een nare lichaamsgeur willen voorkomen. Maar medisch gezien is het niet noodzakelijk, stelt ze. Elke dag (of meerdere keren per dag) douchen kan bepaalde micro-organismen wegspoelen die onze huid nodig heeft om gezond en soepel te blijven.

Een paar keer per week douchen, dus om de twee of drie dagen, zou voldoende moeten zijn voor onze persoonlijke hygiëne en om het verspreiden van ziektekiemen te voorkomen.

Dat geldt beslist niet voor handen wassen, zo wil Bloomfield benadrukken. Dat moeten we elke dag en zo veel mogelijk doen om de verspreiding van virussen zo veel mogelijk tegen te gaan.

Bekijk ook: Tips om water te besparen