Dit is een van de oudste keukens ter wereld

’Dit kookboek moest er komen. Het is misschien wel de oudste keuken ter wereld, maar er is geen kookboek!” vertelt Matay. Zijn moeder Smuni Turan kookt haar leven lang gerechten van de Suryoye, een christelijk volk uit het Midden-Oosten.

„Wij zijn Suryoye”, legt Matay uit. „Ze staan ook bekend als Assyriërs of Arameeërs. Die gerechten gaan al eeuwenlang over van moeder op dochter, zonder kookboek of aantekeningen.”

De ouders van Matay emigreerden in de jaren 60 vanuit Istanbul naar Hengelo. „Ik kook graag, maar realiseerde me dat ik nauwelijks wist hoe ik moeders gerechten moest bereiden.”

Erfgoed

„Mijn moeder is in feite de schrijfster van Haniyé, dat in onze taal ’eet smakelijk’ betekent. Maar omdat zij niet kan lezen en schrijven, heb ik het voor haar geschreven en daarmee kwamen ook de verhalen los over onze tradities en onze cultuur. Zo werd het ook een korte geschiedenis van ons volk. Een Engelse vertaling is onderweg.”

De geschiedenis van de Suryoye gaat duizenden jaren terug, tot 2000 voor Christus. Ze worden ook wel Assyriërs of Arameeërs genoemd. Matay: „Het thuisland van de Suryoye omvatte het noorden van Mesopotamië, de huidige delen van Anatolië, Noord-Irak, Noordoost-Syrië en Noordwest-Iran.”

De keuken kenmerkt zich door heerlijke groenten, kruiden en granen. Matay: „Het is eigenlijk ongelooflijk hoe mijn moeder en haar familie alles zelf verbouwden en verwerkten. De burghul (graanproduct, red.) werd op de daken gedroogd en met de hand gemalen. Daarnaast kweekte men peulvruchten, aubergine, tomaten, uien en knoflook. In de natuur groeiden bovendien koriander, dadels en abrikozen.”

De keuken van de Suryoye kent tevens kruiden en specerijen die populair zijn geworden. „Denk aan Aleppo-peper: grof gemalen gedroogde rode peper die pittig smaakt, maar toch mild is omdat de zaden zijn verwijderd. Daarnaast kennen we zoetzure granaatappelmelasse, nootachtig en peperig nigellazaad en de minder bekende specerij sumak.”

De griesmeeltaart met sinaasappel is fris én zompig.

Matay: „Het zijn de gedroogde en grof gemalen rode besjes van de sumakplant. Ze hebben een kruidige citroensmaak.” Smuni: „We gebruiken het in warme en koude, hartige gerechten. We plukten, droogden en maalden de besjes vroeger ook zelf.”

Verder is er een zogenoemd 7-kruidenpoeder dat voor vleesgerechten wordt gebruikt. Matay: „Ik weet nog goed hoe die heerlijke geuren van mijn moeders gerechten mijn zolderkamertje bereikten. Neem kötle, met kruidig gehakt gevulde tarwebuiltjes.”

„Het is misschien wel het meest favoriete gerecht van de Suryoye, niet te verwarren met köfte, dat is iets heel anders. Voor de deegbuideltjes met gehakt heb je uiterste concentratie nodig, lenige vingers en jarenlang oefenen. De truc is om het deeg zo dun en delicaat mogelijk te maken, maar toch soepel zonder dat het scheurt. Je kookt ze totdat ze van de pan loslaten, daarna kun je ze nog krokant bakken.”

Modderklei

Daarnaast bakt Smuni nog bijna elke dag brood uit de oven; dat recept is uiteraard ook opgenomen. „Iedereen in mijn omgeving bakte vroeger zelf brood’, zegt zij. „Dat deden we in een soort bijenkorfachtige oven, gemaakt van modderklei.”

Matay: „Binnenin brandt een houtvuur. Als het vuur smeult en bijna is gedoofd, wordt brooddeeg tegen de binnenwanden geplakt. Het resultaat is een soort platbrood, maar dan luchtiger. Je kunt het ook in een moderne oven bereiden, hoor!”

Gevulde aubergines zijn een van de vele eenvoudige, heerlijke gerechten.

Smuni: „We aten vroeger bij de lunch gevulde wijnbladeren en tawa: een ovenschotel met aubergine, aardappeltjes, courgette, tomaat met burghul, rijst of brood. Ik lette goed op als mijn moeder bezig was, zo ging het bij alle gerechten.”

Matay: „Zo heb ik weer bij mijn moeder in de keuken gestaan en van haar geleerd. Ik ben blij dat ons culinaire verleden na al die eeuwen is vastgelegd.”