Een maximumsnelheid voor e-bikes? Dit vinden onze lezers

Door redactie lifestyle

Ⓒ ANP / Ramon van Flymen

Wekelijks peilen we via telegraaf.nl/lifestyle de mening van lezers. Deze keer: Amsterdam wil een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur voor e-bikes. Een goed idee?