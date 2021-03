Keiharde avocado? Dankzij deze simpele truc is hij sneller rijp

Het enige wat je nodig hebt om de natuur een handje te helpen, zijn een aantal andere vruchten zoals appelen, tomaten, meloenen en rijpe bananen. Deze vruchten produceren namelijk ethyleen, een gas dat het rijpingsproces versnelt.

En dan? Heel, simpel: leg bovenstaande vruchten bij je avocado(s), bijvoorbeeld op de fruitschaal of in de groentelade van je koelkast. De avocado wordt dan binnen een paar dagen rijp. Wil je optimaal gebruik maken van ethyleen en je onrijpe avocado nog sneller laten rijpen? Stop de vrucht dan in een plastic zak met een rijpe banaan.

In de magnetron (voor als je echt met de handen in het haar zit)

Bovenstaande oplossing is de snelste manier om een harde avocado te rijpen zonder smaakverlies. Vind je het niet erg dat de smaak wat verzwakt, dan is er een nog snellere manier om een onrijpe avocado te rijpen. Mocht je écht wanhopig zijn, prik dan wat gaatjes in de schil en leg de avocado 30 seconden in de magnetron op een gemiddelde stand. Hij komt er dan een stuk zachter uit.