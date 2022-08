Lekkere recepten voor elke stemming

’Mijn passie voor koken is ontstaan in Marokko waar ik oorspronkelijk vandaan kom”, vertelt de Vlaamse keukenprinses Soumia Aattaoui. „Ik had daar een buurmeisje van 12 jaar die al zelf brood bakte. Dat vond ik geweldig, dat wilde ik ook, maar mijn moeder vond mij eigenlijk te jong.”

„Het duurde even voordat ze mij in de keuken – háár territorium – toeliet, maar mijn interesse voor eten en drinken was gewekt. Ik begon mijn moeder te helpen in de keuken, ze leerde me de kneepjes van het vak. Toen ik die eenmaal onder de knie had, begon ik met ingrediënten te experimenteren.”

De Marokkaanse wortels komen dan ook terug in De keuken van Sou. „Dat hoofdstuk moest er hoe dan ook in. Ik zie het als erfgoed en als een eerbetoon aan mijn moeder die me al die Marokkaanse gerechten heeft leren maken.”

Zoals de seffa met kip en rozijnen. „Een gerecht van malse kip met rozijnen en amandel op een berg van gestoomde, zoete vermicelli. Dat vergt wat concentratie, want als je te veel water gebruikt om te stomen, gaat de vermicelli klonteren terwijl je die juist zo droog mogelijk wilt hebben.”

„Baghrir zijn Marokkaanse ’duizendgaten’ pannenkoeken van bloem en griesmeel, ik serveer ze met een heerlijke amandeldip. Tijdens het bakken vormen zich vele gaatjes die een aangenaam mondgevoel geven. Je mag de pannenkoeken echter niet draaien; de gaatjes zorgen ervoor dat de pannenkoek gaar wordt.”

Verder heeft Soumia hoofdstukken aan stemmingen gewijd zoals een bijzondere wereldreis langs onder meer Centraal-Azië. „Ik wilde graag recepten delen uit landen die je vrij zelden in kookboeken terugvindt, zoals Afghanistan waar mijn man vandaan komt. Ze maken daar vegetarische, gevulde naan-broden. Ik heb er prei in gedaan, echt lekker. Denk verder aan Pakistaanse biryani, Braziliaanse kaasbroodjes en Griekse sinaasappelcake.”

Kruiden

Soumia deinst niet terug voor gebruik van uiteenlopende kruiden. „Ik heb de meeste standaard in mijn voorraadkast staan. Ik raad dat iedereen aan, het geeft je veel vrijheid.”

Er is echter ook aandacht voor andere stemmingen. Misschien heb je behoefte aan troosteten of voel je je flauw en kun je wat zoetigheid gebruiken. Maar ook lekker zondigen met koolhydraatrijke gerechten met aardappel, fruit of pasta.

Geestig is bovendien het hoofdstuk Vanaf maandag begin ik, met gezonde recepten voor mensen die weer eens een goede start willen maken. „Ik heb er verder een klein aantal vegan gerechten toegevoegd, puur voor wie het eens wil proberen.”

Marokkaanse seffa met kip, rozijnen en gestoomde vermicelli. Ⓒ Roos Mestdagh

Soumia is met vallen en opstaan wijzer geworden. Ze geeft zelfs een hele lijst voorbeelden van haar vroegere blunders. „Ik vind het belangrijk om dat te delen zodat lezers niet dezelfde fouten maken. Ook wil ik overbrengen dat foutjes en blunders bij koken horen. Alleen zo word je beter. Ooit heb ik hete boter toegevoegd aan een cakebeslag met eieren erin. Iedereen, behalve ik op dat moment, weet wat er gebeurt als je hete boter aan eieren toevoegt. Behalve als je een eitje wilt bakken, is dat geen goed idee, haha!”

Kruisen

Verder heeft de Vlaamse veel gerechten bedacht waarbij klassiekers als het ware zijn gekruist. „Ik vind het leuk om elementen uit een gerecht te voor een ander gerecht te gebruiken. „Neem de quesadilla’s met kip, sla en caesardressing. Het heeft even geduurd voordat ik de juiste samenstelling had gevonden. De andijviestamppot met honing-kip, de mild-zoete kip is hier ook een voorbeeld van. Dat zoete past goed bij de iets bittere stamppot. Maar ook de tiramisu-cake met laagjes tiramisu, koffiesiroop en slagroom.”

Het boek is dan misschien op stemmingen ingedeeld, voor mij vallen alle gerechten onder het kopje ’troosteten’. Soumia lacht: „Ik hoop vooral dat mensen geïnspireerd raken, zowel door de bekende als minder bekende gerechten. En dat ze natuurlijk zelf de keuken in duiken.”