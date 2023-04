Vijverplanten: zijn ze nou dood of gaan ze nog uitlopen?

Vraag:

„We zijn eind vorig jaar verhuisd en zijn nu de trotse bezitters van een vijver in de tuin. Er staan allemaal plastic potten met planten in het water, maar volgens mij zijn ze dood, want er komt niets op?”

Antwoord:

Gooi vooral nog niets weg maar wacht even af. Sommige vijverplanten lopen namelijk pas eind mei uit. Zijn er in juni nog steeds geen groene puntjes te bekennen, dan kun je er inderdaad vanuit gaan dat ze dood zijn en de planten vervangen. Doe dat wel, want het is belangrijk dat er genoeg zuurstofplanten in de vijver staan. Een biologisch gezonde vijver houdt zichzelf schoon; dat is af te meten aan de helderheid van het water.

Wel zijn in lente en herfst twee onderhoudsmomenten nodig. Verwijder bodemslib en afgestorven plantdelen en snoei waar nodig. In het voorjaar is het verder belangrijk om (zwevende) alg te verwijderen, hetzij met een schepnet, hetzij met behulp van een bestrijdingsmiddel.