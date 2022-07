Column Babette: mbo’ers zijn de ruggengraat van de economie

Een vriend heeft zijn goedbetaalde bureaubaan opgezegd om timmerman te worden. Daar vindt iedereen nogal iets van. Ik ook; in mijn ogen is het stoer en vooral fantastisch als mensen hun hart volgen.

Nog mooier vind ik het wanneer mensen het roer radicaal omgooien en hun baan durven te verruilen voor een vak waarbij ze met hun handen gaan werken.

Maar daar verschillen de meningen over, weet mijn vriend de timmerman in spe. Hij stuit vooral op verbazing en onbegrip. Bijna dagelijks krijgt hij reacties als Hoezo zou je een stap terug doen?

Het wordt niet hardop gezegd, maar aan alles voelt hij dat het vak van timmerman minderwaardig wordt gevonden.

In ons land hangen spandoeken met de tekst Gelukkig wordt niet ieder kind piloot of econoom. We hebben namelijk nog 1 miljoen woningen nodig.

Ook deze kwam ik tegen: Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen.

Bedoeld dus voor ouders die neerkijken op de keuze van bijvoorbeeld onze vriend. Ouders die liever hebben dat hun kinderen naar de universiteit in plaats van naar het mbo gaan, ook als ze dit eigenlijk niet aankunnen of willen.

En dat terwijl mbo’ers de ruggengraat van de economie zijn. Het bedrijfsleven schreeuwt om mensen die met hun handen kunnen werken. Meer dan ooit voelen we het tekort in onder meer de horeca, bouw, zorg en logistiek.

De robot kan daar soms een handje bij helpen, maar alleen wanneer vakmanschap of menselijk contact geen rol speelt. Toen ik onlangs mijn drankje van een robot-ober geserveerd kreeg, vond ik dat grappig voor een keer, maar ook heel onpersoonlijk.

Laten we hopen dat ook in Nederland vakmanschap weer op de kaart komt te staan. Daarom een groot applaus voor mensen die wel een ambacht kiezen en de handen uit de mouwen durven te steken.

