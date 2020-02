Woontrend: kleur in de keuken

De totale sfeer in de keuken knapt op met deze stylingtip: verf die witte muur eens in de trendkleur blauw. Het is een tijdloze maar ook decoratieve en natuurlijke kleur, alsof er een frisse voorjaarswind door het huis gaat. Met de nieuwe verfcollectie van Littlegreene.nl kun je toon-op-toon een aantal blauwe tinten combineren op verschillende wanden in één ruimte. Maak een lambrisering of ontwerp zelf een grafisch dessin.

Symmetrie

Deze keuken van reformcph.com is een op maat gemaakte keuken van eikenhout. De keukenkastjes en werkblad zijn bekleed met linoleum waarbij je kunt kiezen uit een een reeks van trendy kleuren. Dankzij de afwerking met linoleum heeft de keuken een zachtere uitstraling waardoor die meer doet denken aan een grote kast. Toch is deze keuken net zo functioneel. De stand-alone symmetrische opstelling met nis is de nieuwste trend.

Houten stoel

De houten designstoel Ahm van pleasewaittobeseated.dk is een nieuwe Scandinavische designstoel die heerlijk zit en een minimalistische uitstraling heeft. Daarom past de stoel in elke woonstijl. Dat geldt ook voor de stoffen en plaids van stoffstudios.com die met abstracte patronen een unieke draai geven aan de sfeer.

Kommetjes

De nieuwste serviezen bestaan steeds minder uit platte borden en meer uit verschillende schalen en kommetjes. Servies Palazzo Blue van Tina Frey Designs nodigt uit om gezonde hapjes en drankjes te nemen in plaats van een vette hap.

Kookpunt

Houd je van koken en zoek je goede materialen om mee te werken in de keuken? Ga dan eens winkelen bij kookpunt.nl. Niet alleen de beste messen, pannen, serviezen en kookgerei; in deze inspirerende kookwinkel is ook van alles te doen en te beleven. Van leuke workshops tot kookdemonstraties met onder andere The Big Green Egg.

Kijk voor meer informatie op trendcompass.nl