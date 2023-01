Afgeleid? Zo lang duurt het voordat je je focus weer terug hebt

Nou, over die aandachtsspanne kunnen we kort zijn. Die is namelijk érg kort, stelt Gloria Mark, professor informatiekunde aan de Universiteit van Californië. Zij bestudeert onder meer wat de invloed is van digitale media op ons leven. Aan CNN vertelt Mark dat onderzoek in 2004 heeft aangetoond dat we gemiddeld 2,5 minuut écht gefocust naar een scherm kunnen kijken. Een paar jaar later bleek die aandachtsspanne korter: gemiddeld zo’n 75 seconden. „En nu hebben we ontdekt dat mensen tegenwoordig gemiddeld nog maar 47 seconden écht geconcentreerd achter een scherm zitten.”

Volgens Mark zijn we gemiddeld tien tot elf minuten bezig aan een taak, voordat we overgaan tot iets anders omdat we afgeleid raken door collega’s of andere zaken. Je zou denken dat we vervolgens de taak weer oppakken waarmee we bezig waren, maar volgens Mark is dat een misvatting. „Veel mensen pakken daarna klus twee op, vervolgens klus drie en klus vier. Zo’n 25 minuten lang ben je dus eigenlijk andere dingen aan het doen.”

Oei! Het schijnt dus een klein half uur te duren voordat we onze focus weer hebben op datgene waar we eigenlijk mee bezig waren. „Ons onderzoek toont aan dat het gemiddeld 25 minuten en 26 seconden duurt voordat we weer gefocust verder gaan met ons project.”

Multitasken

De professor stelt dan ook dat multitasken niet bestaat. Niemand zou dat echt kunnen. „Tenzij een van de taken iets is dat automatisch gebeurt, waar je dus niet over na hoeft te denken zoals kauwgom kauwen. Maar een e-mail lezen of schrijven terwijl je in een belangrijke videovergadering zit, is bijvoorbeeld veel lastiger. „Als je je concentreert op de ene taak, verlies je de focus op de andere taak. Hoe meer mensen proberen te multitasken, hoe meer fouten ze maken.”