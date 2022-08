Dagrecept: Quesadilla’s met een Javaanse draai

Culinair

Haver is hot, maar wat is het eigenlijk en wat kan je er allemaal mee?

Haver vind je tegenwoordig niet alleen in de vorm van havermout, maar je komt deze ook in brood, koekjes, granola en als zuivelvervangers tegen. We zoomen in op deze smakelijke graansoort bij biologische telers Bas en Ko van den Dries in Flevoland.