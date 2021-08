Biologische bietjes booming door Hollands vernuft

Directeur en mede-eigenaar Gerjan Snippe van Beetz in Zeewolde (FL) staat al klaar in de hippe kas waar klanten worden ontvangen. Op een grote tafel liggen doosjes met gekookte bieten voor de supermarkt, gevulde bietenwraps en een (schoon) paar geitenwollen sokken.

„Die liggen er omdat het die ’vreemde’ geitenwollenssokkentypes waren die met biologisch telen zijn begonnen”, aldus Snippe. „Dat gebeurde zo’n twintig, dertig jaar geleden alleen heel kleinschalig. Mijn vader was ook boer en de focus lag vooral op productie. Daar had je nu eenmaal bestrijdingsmiddelen en mest voor nodig. Men vond het idee van biologische teelt maar gek. Die tijden zijn veranderd.”

Zee

We wandelen de kas uit naar een aantal percelen met verschillende gewassen. „We telen al twintig jaar bieten, maar honderd jaar geleden was dit nog zee. Onze bietenboer Piet, tevens compagnon, heeft in de jaren 80 nog meegeholpen aan de inpoldering van Flevoland.”

Voor ons zien we stroken met grasklaver, bonen, uien, graan, aardappelen, bieten en wortelen. Die verschillende soorten houden de bodem gezond. „We wisselen jaarlijks van gewas. Sommige geven goede stoffen aan de grond die een andere soort een jaar later weer nodig heeft. Als je jaar in, jaar uit dezelfde groente teelt, raakt de grond uitgeput. Dan komt er kunstmest tevoorschijn. De lekkerste groenten en fruit moeten hun best doen, op eigen kracht.”

Samenwerking

„Na een jaar van aardappelen, bieten of wortelen planten we grasklaver of luzerne die de grond voeden en tot rust laten komen. De gewassen verkopen we als veevoer en dan gaan we verder met doperwtjes of bonen. We houden cycli van zes jaar aan waarbij vier boeren, met ieder hun expertise, op diverse plekken met andere gewassen starten zodat alle groenten leverbaar blijven. Door die samenwerking hoeven we niet de hoofdprijs te vragen; een verwijt dat je weleens krijgt als men het over biologisch heeft.”

De rode bieten hebben een flink formaat en worden momenteel geoogst. Ze worden op een steenworp afstand verwerkt. Dat wil zeggen: schoongemaakt, geschild en gekookt. We lopen letterlijk het hele proces door, overal hangt een aangename zoete lucht. Het resultaat bestaat uit vacuümverpakte hele bieten, pakjes met geraspte bieten en blokjes.

Stamppot

Je kunt bieten immers op verschillende manieren gebruiken: in de stamppot, door de salade, in de hummus, chocola en cakes en zelfs als vegetarische hamburger. Toch vraag ik me tegelijkertijd af: het is biologisch en duurzaam geteeld, waarom dan toch die plastic verpakkingen?

Snippe knikt: „Daar heb ik lang over nagedacht. Aan de ene kant wringt het misschien, maar bieten groeien in allerlei vormen en maten. Op deze manier kunnen we de hele oogst gebruiken. We doen alles lokaal, onze warmte wordt weer gebruikt, bietenresten worden voor voer gebruikt en de verpakking is geheel recyclebaar.”

Ze doen echt hun best. Die Nederlandse rode biet wordt met liefde geteeld. Bovennatuurlijk is-ie niet, wel zou het super zijn als we vaker voor (biologische) groenten van eigen bodem gaan.